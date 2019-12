Mayonnaise, Essig und ganz viel Tradition

Beim Spieletreff der Lambertibücherei kommen nicht nur die Karten auf den Tisch, sondern auch verschiedene Themen. „Neulich haben wir uns über Kartoffelsalat unterhalten. Ist ja in vielen Familien ein Traditionsessen an Heiligabend “, erzählt Bettina Flug . Jeder habe mit einem eigenen Rezept zur Unterhaltung beigetragen. Und da sei die Idee entstanden, einen nicht ernst zu nehmenden Kartoffelsalat-Wettstreit zu starten. Motto: „Wer macht den besten Kartoffelsalat.“ Am Samstag stellten sich die Teilnehmer des Spieletreffs dieser Herausforderung.

Janina Samberg hat den Kartoffelsalat nach einem Rezept ihrer Oma zubereitet. Pellkartoffeln, Fleischwurst, eingelegte Gurken und hart gekochte Eier schneidet sie in eine mit Salz und Pfeffer gewürzte Marinade aus Essig und Mayonnaise. Genaue Mengenangaben kann sie nicht nennen. Da hält sie es wie ihre Oma und ihre Mutter. Alles nach Gefühl. „Den Kartoffelsalat gibt es in meiner Familie am Heiligen Abend mit Würstchen und Senf. Eine Tradition, die von Generation zu Generation fortgesetzt wird. Und ich habe diesen Brauch jetzt sogar bei meinen Schwiegereltern eingeführt“, erzählt die 32-Jährige, bei der die kulinarische Familien-Weihnacht bereits einen Tag vor Heiligabend beginnt. Mit einem gemeinsamen Pellkartoffel-Essen. „Wir kochen so viele Pellkartoffeln, dass es auch noch für den Salat reicht.

Bei der Zubereitung am nächsten Morgen bringen sich alle Familienmitglieder ein. „Die Kartoffeln werden sehr fein geschnitten. Dazu nehmen wir den Eierschneider“, verrät Janina Samberg. Weil auch die übrigen Zutaten fein geschnitten werden, hat jeder was zu Schnibbeln am Morgen des Heiligen Abends. Der fertige Salat werde ein paar Stunden kalt gestellt. Dann sei er schön durchgezogen, wenn man ihn abends verzehre. Passend zum Fest wird der Salat mit kleinen Sternen und Tannenbäumen aus Fleischwurst dekoriert, die zuvor mit Plätzchenformen ausgestochen wurden.

Janina Samberg verbindet viele Erinnerungen mit ihrem Kartoffelsalat. Sie erzählt von ihrer Oma, die nach dem Krieg mit ihrer Familie aus Schlesien vertrieben wurde. Von ihrer Kindheit, als sie am Weihnachtsmorgen in den Keller gingen, um von den Kartoffelsalatresten zu naschen. Und von ihrer Mutter, die verstorben ist. „An sie denke ich besonders, wenn wir ihre Tradition fortsetzen“, sagt die 32-Jährige.

In der Villa Winkel werden an diesem dritten Adventssamstag auch noch andere Salatkreationen aus Kartoffeln serviert. Zum Beispiel die kalorienarme Variante von Mareike Keuters. Joghurt, viele Kräutern, Frühlingszwiebeln, Knoblauch und andere Gewürze kommen da hinein. „Kartoffelsalat“, sagt sie, „gibt es bei uns auch am Heiligen Abend. Aber meine Mutter macht immer den Klassischen.“

Als Rendezvous der Fränkischen und Westfälischen Küche könnte man indes Bettina Flugs Kreation bezeichnen. Das Rezept ihrer fränkischen Schwiegermutter hat sie abgewandelt und mit westfalentypischen Zutaten angereichert.

Beim Vorweihnachtsschmaus zum Jahresabschluss des Spieletreffs in der Villa Winkel jedenfalls haben alle viel Spaß und guten Appetit. Zu den Kartoffelsalaten gibt es natürlich die klassischen Würstchen. Und welcher Salat hat jetzt am Besten geschmeckt? Eigentlich alle.