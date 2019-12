Kuhls-Mahlitz freute sich über das Ergebnis. „Ochtrup braucht Mut. Lassen Sie uns gemeinsam mutig sein, dann schaffen wir den Wechsel im Rathaus“, schwor sie die Christdemokraten auf den Wahlkampf ein. Zuvor hatte die 51-Jährige klar gemacht, wo ihre politischen Ziele sind. Bereits in die Wiege gelegt worden sei ihr, wie wichtig Diplomatie im Leben ist. Die staatlich geprüfte Gestalterin mit eigener Werkstatt hat sich im Stadtrat bereits über ein Jahrzehnt eingebracht. „Das große Fachwissen in allen Bereichen der Verwaltung in Teamarbeit mit gesundem Menschenverstand zum Wohle der Bürger nutzen, ist eine Grundvoraussetzung. Für das Bürgermeisteramt gibt es keinen Studiengang oder Ausbildungsberuf“, bekräftigte Kuhls-Mahlitz. Es zähle der Informationsaustausch zwischen Rat, Verwaltung, Wirtschaft, Vereinen und Gruppierungen.

Projekte von Jung und Alt möchte sie als Bürgermeisterin entwickeln und umsetzen. Um die Wirtschaft fit für die Zukunft zu halten, bedürfe es Raum für vorhandene und neue Betriebe. Umweltschutz und Landwirtschaft funktionierten nur im Einklang mit allen gesellschaftlichen Schichten und im Dialog mit der Politik. Bei öffentlichen Gebäuden könne und müsse die Stadt vorangehen und zeigen, wie Alternativen zur Strom- und Wärmegewinnung geschaffen und genutzt werden können. „Ochtrup braucht neuen Gestaltungswillen, Kreativität und Ideen, große Vorstellungskraft und Vertrauen“, so Kuhls-Mahlitz abschließend.