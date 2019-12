. . . wird ab Hof verkauft

Die Hühner auf dem Hof Eilert in Langenhorst haben es gut, abwechslungsreich, spannend – und komfortabel. Sie werden nämlich kutschiert. Mindestens ein Mal pro Woche. Dafür haben sie ein sogenanntes transportables Mobilhome, das immer wieder den Standort zum Leben, Fressen, Trinken und Picken wechselt. So gehen sie locker als Freiland-Hühner durch. Die Lösung heißt mobiler Hühnerstall.

Letzteren haben Benjamin Eilert und sein Vater Antonius , den alle „Tonius“ nennen, nach allen Vorschriften des Tierschutzes gemäß der Nutztierhaltungsverordnung NRW aus einem ehemaligen Bau-Wohnwagen gebaut. Das Hühnerheim ist isoliert, beherbergt Sitzstangen, Futterautomaten, Wasserzufuhr und ausreichend Klimatisierung. Und diese bemerkenswerte Hühnerbehausung ist zudem mit einem transportablen Zaun ausgestattet, der wiederum eine ausreichende Fläche abgegrenzt, um dem Federvieh reichlich Lebensraum zu bieten.

Die Hühner auf dem Hof Eilert sind in einem mobilen Stall untergebracht. Foto: Martin Fahlbusch

Bei einsetzender Dunkelheit und wenn sich die Hühner ins Mobilhome zurückgezogen haben, werden die Schotten automatisch dichtgemacht. Denn es sollen keine unliebsamen Gäste den Bestand schmälern. Wenn das Stück Wiese im wahrsten Sinne abgegrast und abgepickt ist, wird umgezogen – und alles geht mehr oder weniger von vorne los.

Benjamin Eilert hat eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und sich im Zuge seiner Fortbildung zum staatlich geprüften Agrarbetriebswirt in seiner Bachelor-Arbeit mit dem Thema Direktvermarktung und alternative Produktionsverfahren beschäftigt. „Ich wusste zwischenzeitlich nicht endgültig, wohin für mich die Reise in Sachen Landwirtschaft in Zukunft hingehen sollte. Deshalb habe ich mit meinen Eltern auf unserem rund 40

Der Hofladen von Familie Eilert ist in einer kleinen Gartenhütte untergebracht. Foto: Martin Fahlbusch

Hektar großen Hof den eigenständigen Betriebszweig als Versuch gestartet. Ich habe mich fachlich informiert, die Unterstützung der Landwirtschaftskammer genutzt, um nicht zuletzt praktische Tipps zu erhalten und sicher durch den Dschungel von Vorschriften und Bestimmungen zu kommen“, erläutert er im Gespräch.

„Der normale Ackerbau steht bei uns erst einmal noch im Vordergrund, aber neben Getreide produzieren wir auch unterschiedliche Kartoffelsorten, die wir in unserem eigenen Hofladen ebenfalls vermarkten“, erläutert Antonius Eilert die übrigen Bestandteile des aktuellen Projekts. Die Eilerts versuchen, so wenig Chemie wie möglich bei der Produktion einzusetzen. „Ob das irgendwann mal in Richtung ‚Bio’ geht, das warten wir erst einmal ab. Da sind auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Blick zu halten“, wissen Vater und Sohn. Lisa Plenter, mit der Benjamin Eilert derzeit die obere Etage des elterlichen Hauses ausbaut, hält unter anderem auch den Hofladen „schüssig“. Die Nachfrage nach dem Angebot ist erfolgsversprechend. „Mittlerweile haben wir einen zweiten Wagen für weitere 120 Legehühner gebaut und Süßkartoffeln wollen wir ebenfalls mit ins Angebot aufnehmen“, freut sich Mutter Maria Eilert.