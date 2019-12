19-Jähriger lässt Fäuste fliegen

Steinfurt -

Nur zehn Tage nach seiner Haftentlassung hat ein 19-jähriger Steinfurter am Rande eines Schützenfestes am 27. Juli die Fäuste fliegen lassen und seinen Kontrahenten so stark in den Schwitzkasten genommen, dass sein Opfer in Atemnot geriet. Am Montag ist der Fall vor dem Amtsgericht Rheine verhandelt worden. Wegen Körperverletzung in drei Fällen hat ihn das Jugendschöffengericht zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis, zunächst ohne Bewährung, verurteilt. Foto: