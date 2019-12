Der Grund: Der Anbieter WhatsApp hatte seine Geschäftsbedingungen geändert und lässt nun den Massenversand von News­lettern nicht mehr zu. Die Kommune stieg daraufhin auf den Messenger „Telegram“ um, so dass der Service lückenlos weiterlaufen könne. Eine Anmeldung erfolgt über den Link „t.me/ochtrupnews“. Die Messenger-App „Telegram“ sei, genau wie WhatsApp, kostenlos und habe sich in Deutschland als sichere Alternative zu WhatsApp etabliert. „Übrigens folgen auch schon Nachbarkommunen wie zum Beispiel Wettringen, Metelen und Nordwalde unserem Beispiel und sind mittlerweile ebenfalls zu „Telegram’ übergewechselt“, so Hutzenlaub weiter. Weitere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite der Stadt Ochtrup. Dort sei der „Bericht des Bürgermeisters“ aus den Ratssitzungen künftig etwas schneller zu finden. Dieser müsse nicht mehr wie auch die Sitzungsprotokolle aus den „Tiefen des Ratsinformationssystems“ geborgen werden, sondern sei mit einfachem Mausklick zu finden.