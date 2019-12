Ochtrup -

Von Anne Steven

Meret Kockmann hat eine seltene Fehlbildung, durch die ihr linker Oberschenkel nahezu vollständig fehlt. Die 15-Jährige trägt eine Prothese. Ihr Problem ist aber nicht direkt ihr Handicap, sondern vielmehr, dass vor allem Erwachsene meinen, sie deshalb bevormunden zu müssen. Sie sagt:“Ich weiß selbst am besten, was ich kann und was nicht.“