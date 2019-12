„Erlebnisse sind besonders intensiv, wenn man sie mit anderen Menschen teilt. Wir freuen uns ganz besonders auf die neuen Künstler sowie auf alte Bekannte“, so Fabian Post vom Jugendcafé.

So half die Ochtruperin Dana Brüggenkamp (Freiwilliges Soziales Jahr 2017 bis 2018) dem Team wieder bei der Organisation des bunten Abends und wird diesen auch moderieren. Der Christmas-Slam wurde von ihr seinerzeit als FSJ- Projekt eigenständig entwickelt und hat seitdem nun endgültig seinen festen Platz im Jahresprogramm des Jugendcafés.

Die musikalische Begleitung während des Slams wird von der Band „Cookin X´“ übernommen und anschließend gibt es noch ein Set ihrer Live improvisierten Jazz- Vielfalt zu hören. Ihr Auftritt wird ein besonderes Wiedersehen mit einem alten Bekannten der Ochtruper Musikszene darstellen: Cedrik Keil hat vor vielen Jahren im „Hubi“ und im Georgsheim seinen Zivildienst absolviert und kehrt nun mit seinem derzeitigen Projekt auf seine Heimatbühne zurück.

Auch unter den sechs Slammern, die aus Bonn, Aachen oder aus Wanne-Eickel anreisen, befindet sich der Bezug zum Freiraum-Team. So gibt Lukas Holtkamp als ehemaliger Studentenpraktikant der Sozialen Arbeit in Ochtrup in diesem Jahr seine zweite Christmas-Slam Darbietung. Ergänzt wird das Slam-Programm durch Einlagen von Special Guests, bestehend aus Eike L. Sell (Gedankenleser), Jannik Fechner (Jongleur) und Anna Lisa Tuczek (Poetry/Singer-Songwriterin).

Der Christmas-Slam im Jugendcafé Freiraum beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Getränke ist gesorgt.