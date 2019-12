Während viele in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Abende auf der Couch, im Kino oder vielleicht bei Freunden verbrachten, war für die Ochtruper Buchautorin Stephanie Ermke an Feierabend nicht zu denken. Bei ihr standen Aufgaben wie recherchieren, formatieren, Covergestaltung, Studioaufnahmen und Homepagegestaltung auf dem Plan.

Den ersten Band ihres Romans „Frau Mönninghoff!“ veröffentlichte sie bereits vor zwei Jahren. Besonders interessant für ihre Leser war neben der Handlung auch der Lokalkolorit – die Geschichte spielt in Ochtrup, Gronau und dem näheren Umland. Auf die Fortsetzung wurde schon sehnlichst gewartet. Der erste Band endet an einem Höhepunkt der Spannungskurve und machte neugierig auf den weiteren Verlauf. Ihren versprochenen Termin für die Fortsetzung konnte die Autorin nicht einhalten, zu häufig forderte sowohl der berufliche als auch familiäre Alltag sein Recht ein. Zudem entstand im Sommer 2018 eine neue Roman-Idee, die sie in den darauffolgenden Wochen zu Papier brachte.

Mit ihrem dritten Buch „Die Bhujanga“ sorgt Stephanie Ermke für weiteren interessanten Lesestoff. „Ein Liebesroman, gewürzt mit Action-Anteilen“, so die Hobby-Schriftstellerin. Schauplatz der Geschichte ist Berlin, ihre männliche Hauptfigur ein Drahtzieher eines mafiaähnlichen Netzwerkes. Eine Vorschau auf diese Geschichte gibt es in Form eines Buchtrailers auf YouTube oder der Internetseite der Autorin (www.ermke-verlag.de) zu sehen.

Besonders stolz ist sie unter anderem auf die Ergebnisse, die in Zusammenarbeit mit dem Ochtruper Tonstudioinhaber Ansgar Nitsche entstanden sind: Im Kingsstudio wurde nicht nur ihr Buchtrailer produziert, hier hat sie auch ihren neuen Roman als Autorenlesung eingesprochen. Diese Lesung ist aktuell als mp3-CD erhältlich.

Ihre drei Taschenbücher und ihre Autorenlesung sind im lokalen Buchhandel „Steffers“ erhältlich.