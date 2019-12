Wer am Clemens-August-Heim vorbeifährt, stellt rasch fest: Abgerissen wird dort bisher noch gar nichts. Der Grund dafür: einerseits Grundstücksangelegenheiten, über die Pfarrer Hörstrup sich öffentlich nicht weiter äußern möchte, andererseits aber auch der Einwand des Bistums Münster.

Ein Knackpunkt sei der Plan der Kirchengemeinde gewesen, die Offene Kinder- und Jugendarbeit in das neue Pfarrzentrum zu integrieren, berichtete Stefan Hörstrup auf Anfrage dieser Zeitung. Das Bistum habe diesbezüglich Einwände erhoben. Nun ist das neue Pfarrzentrum aber Teil des Immobilienkonzeptes der Pfarrei. Danach soll der Standort Marienkirche inklusive Georgsheim aufgegeben werden (wir berichteten). Platz finden sollte alles im neuen, großen Pfarrzentrum vis-à-vis der Lambertikirche. Das war der Plan.

Die Beteiligten in Pfarreirat und Kirchenvorstand und auch er selbst seien über die Reaktion des Bistums sehr verärgert gewesen, berichtet Hörstrup. „Das haben wir auch zum Ausdruck gebracht.“

Nun gibt es aber offenbar einen Kompromiss: Das Bistum möchte das Pfarrhaus an der Kolpingstraße ertüchtigen und erweitern. Denn, dass sie mehr Platz benötigten, stünde außer Frage, so Hörstrup. Das Pfarrzentrum nun inklusive der Offenen Kinder- und Jugendarbeit könnte an die Stelle des Clemens-August-Heims rücken. Jedoch ist das Grundstück für diese Zwecke nicht groß genug. Die Pfarrei braucht für das neue Pfarrzentrum ein benachbartes Grundstück.

Im Januar wollen Hörstrup und seine Mitstreiter die neuen Pläne für das Pfarrhaus dem Bistum vorstellen. All diese „Pirouetten“, wie der Pfarrer sie nennt, hätten „ganz schön Kraft gekostet“. Er sei nun aber positiv gestimmt und zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werde.