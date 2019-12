„Natürlich sind wir seit gut 23 Jahren in Sachen Gospel und Spirituals unterwegs“, erläuterte die Moderatorin Heidi Feige, „aber Ausreißer gehören bei uns zum Programm.“ Also wurde Rolf Zuckowskis Ohrwurm „In der Weihnachtsbäckerei“ mit Schürzen und nachgestelltem Küchen-Chaos zu Gehör gebracht – eingerahmt von fetzigen Gospels und bekannten Weihnachtszeitliedern. Diese schlitterten aber nicht in die Kategorie „obersüß“ ab, sondern hatten stets einen gewissen Pfiff.

Der 32-köpfige Laienchor, bei dem vor allem die Frauen das Sagen und bemerkenswerte Singen haben, sorgte stets für die überspringenden Funken.

Die Sängerinnen und sieben Sänger sowie die Rhythmusgruppe mit Hans-Dieter Bönte (E-Bass) und Thomas Pforr (Cajon) ließen bei der Songauswahl und zumeist schmissiger und stimmlich interessanter Darbietung keine Langeweile aufkommen. Auf dem Dirigenten-Sitz vor dem Chor wirkte der Keyboard-Zerberus Winne Voget mit. Der umtriebige Musikprofi haucht der Song-Gemeinschaft und dem Programm Leben ein. Auch die Zuhörer kamen an Voget nicht vorbei, mussten sie doch mit ihm Klatschübungen machen, wurden zum Mitsingen verführt – und hier und da auch mal „angeschleimt“.

Dann aber gelang es „OnceAgain“ gleich wieder, stimmungsvoll und mit Kerzen in der Hand singend, für anrührende Momente zu sorgen. Beethoven klang an und eine spezielle Version von „Gloria in Excelsis Deo“ stand auf dem Programmzettel, oder der Evergreen-Hit „One Moment in Time“.

„Singen in solch einem Chor macht Freunde. Diese Freude möchten wir an das Publikum austeilen“, heißt die Losung der OnceAgain-Gospeltruppe. Ein eindrücklicher Beweis wurde mit den „Plätzkes“ in der evangelischen Kirche abgeliefert.