Die Zuteilung ist abgeschlossen

Die Erleichterung, aber auch die Anstrengungen der vergangenen Wochen sind Werner Kappelhoff und Franz-Josef Münstermann deutlich anzusehen. „Das hat einiges an Geduld, Spucke und etliche Telefonate gekostet“, blickt Kappelhoff zurück. Was die beiden Geschäftsführer der Bürgerwind Welbergen GmbH & Co. KG so angestrengt hat? Die Zuteilung für das Bürgerwindprojekt.

Die schwerste Aufgabe: die Zuteilung

Etwa 430 Personen hatten bis zum Stichtag ihr Interesse an einer Beteiligung am Bürgerwindprojekt bekundet. Etwa 70 von ihnen kommen aus dem Umkreis (Metelen, Schöppingen, Wettringen und Steinfurt). „Der mögliche Eigenanteil wäre damit circa dreifach überzeichnet“, rechnet Kappelhoff nach. 4,4 Millionen Euro brauchte das Projekt. „13,5 Millionen Euro hätten wir verteilen können“, sagt er. „Und damit theoretisch noch mal zwei Windkraftanlagen kaufen können“, ergänzt Münstermann strahlend. Mittlerweile ist die Zuteilung, die nach eigenem Ermessen erfolgte, abgeschlossen. „Das war mit die schwerste Aufgabe“, fand Münstermann. Doch es sei gelungen. Jeder Ochtruper, der sich beteiligen wollte, durfte dies auch – nur eben nicht unbedingt mit der gewünschten Summe. In diesem Zusammenhang wurden die 29 Gründungsmitglieder bevorzugt behandelt. „Sie durften mehr zeichnen, weil sie schließlich schon seit Beginn dieses Projektes das Risiko tragen“, erklärt Münstermann, warum dieser Personenkreis anders bewertet wurde. In der „Rangliste“ der Beteiligung folgen dann die Anwohner, die in einem Radius von maximal einem Kilometer leben, und schließlich jene Anwohner, die etwas weiter entfernt, aber noch „betroffen“ sind. Dann folgen alle anderen Bürger. Sie stellen, das haben Kappelhoff und Münstermann ausgerechnet, etwa 27 Prozent des Eigenkapitals.

Nicht zu kleine Stückelungen

Die beiden Geschäftsführer haben darauf geachtet, dass die Stückelungen nicht zu klein werden. Schließlich müsse sich jede Person, die sich beteiligen wolle, ins Handelsregister eintragen lassen, was natürlich auch wieder Geld kostet. Dabei habe sich die „Zusammenfassung von Haushalten“ als optimale Lösung bewährt. Doch auch hier mussten die beiden Geschäftsführer Überzeugungsarbeit leisten. Die Stückelungen der Bürger liegen nun zwischen dem Mindestbetrag von 1000 Euro und etwa 6000 Euro. So könne die größtmögliche Wertschöpfung erreicht werden, freut sich Münstermann. „Wir sind übrigens der erste Windpark in Ochtrup, der das so macht.“

Die Geschäftsführer wissen natürlich, warum das Interesse der Ochtruper so groß war. „Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, Geld mit Rendite anzulegen“, sagt Münstermann. Besagte gute Rendite habe sich aus benachbarten Windparks (zum Beispiel „Brechte“ oder „Strönfeld“) herumgesprochen.

Jetzt müssen die Einzahlungen erfolgen

Wie es jetzt weitergeht? „Alle sind benachrichtigt. Jetzt müssen bis Ende des Jahres die Einzahlungen erfolgen“, fasst Kappelhoff die nächsten Schritte zusammen. In 2020 soll es dann erstmals eine Versammlung aller schlussendlich 317 beteiligten Kommanditisten geben. Dann gibt es auch erste Zahlen und eine Abstimmung über die Ausschüttung des möglichen Gewinns.

Eines schon mal vorweg: „Die Prognose passt und wird erfüllt“, verspricht Münstermann. Bisher hätten sie sich nur auf Gutachten verlassen können. Diese seien zwar mittlerweile schon sehr genau, doch bald gebe es endlich echte Zahlen.

Auf die Geschäftsführer – und vor allem auf ihre Familien – warten dann erst einmal etwas ruhigere Zeiten. Ihre Aufgabe ist die Betriebsoptimierung. Die technische Betriebsführung haben Kappelhoff und Münstermann zumindest in Teilen in erfahrenere Hände gegeben. Der kaufmännische Bereich bleibt bei ihnen. Zudem stehen immer wieder Lehrgänge (Abseiltraining und elek­trische Betriebsstätten) an, damit sie ihre Windkraftanlagen überhaupt betreten dürfen.

Und die sollen in 2020 am besten nur eines: laufen, laufen und noch mal laufen, sagen die Geschäftsführer.