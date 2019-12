Geschenktes Leben

Acht Jahre war die heute 67-Jährige Dialyse-Patientin. „Kurz nachdem wir mit Mama in unser neues Haus eingezogen sind, wurde bei mir Harnleiterkrebs diagnostiziert“, blickt sie auf diese dunkle Stunde zurück. Durch die Erkrankung hatte auch die Niere ihre Arbeit eingestellt – eine Apparatur musste ihre Aufgabe von nun an übernehmen. Montags, mittwochs und freitags ging‘s in aller Herrgottsfrühe zunächst nach Ahaus, später ins Hospital nach Gronau. Eine Lebendspende kam bei Marianne Knetsch nicht mehr in Frage: „Die einzige Spenderin wäre meine Mutter gewesen. Die aber war zu dem Zeitpunkt für eine Transplantation schon zu alt.“ Marianne Knetsch hat sich deshalb auf die Transplantationsliste setzen lassen – das Warten mit unbekanntem Ausgang begann.

Es waren Jahre der Umstellung, der Entbehrung, des Verzichtes und der erheblichen Einschränkungen – „Aber ich war am Leben“, sagt Marianne Knetsch. Die Ärzte stellten sie mit einer Batterie von Medikamenten ein. Kaffee, Alkohol, aber auch Suppe, all das war ab sofort für sie tabu. „Das Schlimmste aber war die Einschränkung bei der Trinkmenge“, erzählt Marianne Knetsch zurückblickend. „Ich durfte nur so viel Flüssigkeit zu mir nehmen, wie ich ausgeschieden habe. Das musste ich täglich auf den Millimeter genau messen. Es war nicht mehr als ein Glas voll. Manchmal nicht mal das. Und wenn man im Sommer, bei Hitze, einzig diese kleine Menge über den Tag verteilt zu sich nehmen darf, ist das schon hart.“ Ein Patient aus der Dialyseabteilung habe ihr den Rat gegeben, zwischendurch einfach ein Bonbon zu lutschen: „Dann war der Durst nicht so quälend.“

Die Jahre des Wartens, sie waren nicht immer leicht, gesteht Marianne Knetsch leise ein. „Man muss einfach daran glauben, dass irgendwann ein Spender gefunden wird. Wenn man die Hoffnung aufgibt, wird man depressiv.“

Mal spontan zu Besuch bei Freunden zu fahren oder in den Urlaub – in dieser Zeit undenkbar. Und an den Dialysetagen schon gar nicht. Vier Stunden dauerte die Prozedur jeweils. Jedes Mal wurde ihr dabei eine Nadel in den Arm gestochen. Die Narben am Arm sind unübersehbar.

Und dann kam der 27. Juni 2015: „Um 5 Uhr morgens rief der Arzt aus Münster an ‚Wir haben eine Niere für Sie‘. Viele Untersuchungen im Hinblick auf eine mögliche Transplantation waren im Vorfeld schon gemacht worden, so dass ich nun losfahren konnte, ohne noch irgendwelche Arztbesuche absolvieren zu müssen“, schildert sie den Ablauf. Um 6.30 Uhr traf sie in Münster ein. „Da kamen noch Not-Operationen an anderen Patienten dazwischen, so dass ich erst um Mitternacht an der Reihe war. Ich habe gedacht: Hoffentlich ist die Niere dann noch okay. Aber sie ist das Organ, das am längsten von allen hält“, weiß Marianne Knetsch inzwischen.

27 Jahre war der Spender alt. Männlichen Geschlechts. „Mehr an Informationen bekommt man nicht übermittelt“, sind es nur wenige Angaben, die die Ochtruperin von dem Menschen weiß, in dessen Körper das Organ zuvor gearbeitet hat.

„Es ist anfangs ein komisches Gefühl, mit einer fremden Niere“, gibt die Empfängerin zu. „Man hat nun das Organ eines Verstorbenen in sich. Aber das ist etwas, dass man akzeptieren muss. Zunächst freut man sich, später fängt man an zu überlegen“, beschreibt sie ihren Gefühlszustand: „Ich denke inzwischen jeden Tag an den jungen Mann. Auch heute noch. Und ich sage mir dann: Er hat es als Organspender so gewollt.“

Gänzlich ohne Einschränkungen ist ihre Leben auch heute, mit dem Spenderorgan, nicht. Aber leichter: „Es hat wieder Qualität.“ 15 Tabletten muss Marianne Knetsch morgens schlucken, mittags „nur“ zwei, abends noch einmal fünf. Beim Essen sind etliche Dinge vom Speiseplan gestrichen: Grapefruit etwa, aber auch rohes oder fast rohes Fleisch, Chips oder Salzstangen. „Ich habe einen genauen Ernährungsplan bekommen“, sagt die Ochtruperin.

Und es gibt für sie die Anweisung: Keine Medikamente außer der verordneten. Eine gegen Kopf- oder Arthroseschmerz? „Auf gar keinen Fall! Das könnte dazu führen, dass die Tabletten fürs Immunsystem nicht mehr wirken und das eigene Immunsystem die Niere quasi auffressen würde.“

Womit sie sich vom ersten Tag an ohne Probleme arrangieren konnte: „Dass ich jetzt ganz viel trinken muss. Zwei bis drei Liter am Tag Wasser oder Tee sollten es schon sein. Das ist nach den Jahren des Verbots eine Wohltat“, lacht sie. Schließlich will sie aber auch die Worte ihres operierenden Arztes nicht Lügen strafen: „Der sagte: So lange wie Ihre Niere jetzt hält: Wir sehen uns nicht mehr wieder.“