Tradition trotz Frühlingsfeeling

Weihnachtsgefühle und Glockenklang – bei 14.5 Grad wohl eher schwierig. „Wir hatten so viele Nachfragen, ob wir nicht Tische und Stühle rausstellen können, wir nie zuvor“, berichtete die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Innenstadt. Sonnenbrille statt Pudelmütze lautete der Dresscode – und der Glühwein? „Der schmeckt am besten ‚on the Rocks‘, also mit Eiswürfeln“, scherzte ein Fußgänger auf der Bahnhofstraße.

Wer allerdings jetzt glaubt, dass die Ochtruper die Tannen für den Heiligabend links liegen lassen und stattdessen überlegen, eine Palme als Alternative aufzustellen, der irrt gewaltig. „Meine Bäume sind fast alle verkauft“, staunt Theo Wesbuer , als er zum Zwecke eines Fotos auf den Hof hinter seinem Unternehmen marschiert. „Ich habe bestimmt mehr als hundert Tannen angeboten“, zählt er den letzten Rest stattlicher Gehölze durch. Kurz vor dem zehnten Finger an der zweiten Hand endete die Weihnachtsbaum-Inventur. Neun Nordmänner drückten sich noch ans Geländer. Nicht mehr viel. „Aber besser, ich habe sie alle verkauft, als dass sich am 24. Dezember noch reichlich Ware hier stapelt. Ich kann die Bäume schließlich nicht bis zum nächsten Jahr einfrieren.“

Dadurch, dass seine Bäume von einem Produzenten aus der näheren Umgebung stammen, zeichnet sie nicht nur eine gute Öko-Bilanz aus, erklärt Wesbuers stolz, sie seien auch frisch und haltbar. „Klar, es gibt Kunden, die stellen ihr Bäumchen bereits am 1. Advent ins Zimmer. Die trockene, warme Luft macht sich dann schon irgendwann bemerkbar“, so der Fachmann. Er selbst bringe den Weihnachtsbaum am Sonntag in die heimische Stube. „Ich gieße dann auch kein Wasser mehr in die Baumhalterung“, gibt er zu. „Das kann und sollte aber jeder für sich selbst entscheiden.“

Dass Kunden sich die Nordmänner zurechtgeschnitten hätten – die unteren Äste ab und oben wie Palmenwedel – davon habe er nichts gehört, schmunzelt der Ochtruper. Auch von außergewöhnlichen Aufstellungsorten – wie beispielsweise am Gartenpool – sei ihm nichts bekannt.

Der Ochtruper an sich scheint in Sachen Tannenbaum eher der traditionsbewusste Käufer zu sein. Der, der den Baum mit Lichterketten und Kugeln schmückt. So, wie es sich gehört. Dafür wird vielleicht das Mittagessen statt auf dem Herd am Dienstag auf dem Grill zubereitet, wenn die Wetterkapriolen weiter anhalten.