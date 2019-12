Im Anschluss an die Protokollverlesung durch Schriftführer Jens Brinkschmidt folgte die Abstimmung über den Ort des Frühschoppens im nächsten Jahr. Nachdem die Wirte im Vorfeld angeschrieben worden waren, hatten sich nach Angaben des Schützenvereins die Gastronomen Meier und Niehuesbernd zurückgemeldet und ihre Konzepte schriftlich erläutert. Nach geheimer Abstimmung erhielt die Gaststätte „Zum Kapellenhof“ den Zuschlag.

Bei der Vergabe des Schützenfestes erhielt der Wirt den Zuschlag, der dem Verein das beste Angebot macht. Dies war wie in den vergangenen Jahren die Familie Köllmann mit der Gaststätte „Happens Hof“.

Wie Rainer Kappelhoff dann weiter schilderte, wird sich der Schützenfestverlauf 2020 ändern, da in dem Jahr ein König und ein Kaiser ermittelt werden. So wird donnerstags der König ausgeschossen und am Freitag der Kaiser. Am Samstag findet der Frühschoppen statt. Das Motto des Frauenfrühschoppens lautet „Pyjamaparty: Vom Bett direkt aufs Zelt“. Genaueres wird im Festprogramm abgedruckt. Für das Ausgraben beziehungsweise das Eingraben der Flasche beim Dorfschmücken sollten sich die Schützen Zeit nehmen, so der Hinweis des Vereinsvorsitzenden.

Abgestimmt wurde zudem darüber, ob auch 2021 ein Schützenfest gefeiert werden soll. Dieses wurde einstimmig von der Versammlung beschlossen.

Der nächste Tagesordnungspunkt behandelte den Bau des Karnevalswagens und das Winterfest. Chefwagenbauer Stefan Averbeck berichtete über den aktuellen Sachstand. Er wies darauf hin, dass der Wagen bei Mense im Bökerhook gebaut wird und das Thema in diesem Jahr „Welberger Monster“ lautet. Gebaut wird montags und freitags ab 19.30 Uhr. Helfer sind jederzeit willkommen. Auch Sach- und Geldspenden sind gerne gesehen.

Für das Winterfest und das Hühnerholen gibt es jetzt drei Bezirke zum Sammeln. Im kommenden Jahr wird Bezirk drei abgearbeitet. Darunter fallen Mohringhook, Rothenberge, Lütkefeld, Vechtestraße, Gauxbachweg, Dorfstraße (ungerade Hausnummern) und die von-Galitzin-Straße. Treffen ist um 9 Uhr bei Meier. Abends beginnt das Bütt-Programm um 19.30 Uhr, nachdem die Hühnersuppe gegessen wurde.

Bevor es mit dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ weiter ging, gab es Besuch in der Versammlung. Der Nikolaus und Knecht Ruprecht hatten neben schönen Worten auch noch ein paar „Startpiloten“ für die Schützen dabei.

Abschließend verwies der Vorsitzende auf den geplanten Arbeitseinsatz am 28. Dezember (Samstag). Es ist geplant, die Pfähle für die Sitzbänke an der Vogelstange zu erneuern und am Festplatz einen zusätzlichen Abwasserschacht zu setzten. Der dient auch für die Spülmaschine der Feuerwehr am Pfarrfest. Los geht’s um 9 Uhr, wenn das Wetter mitspielt.