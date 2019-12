Auf den Winter kann man sich verlassen

„ Weihnachten haben wir mit Sicherheit Schnee – viel Schnee sogar. Mitte November und Anfang Dezember war hier schon zweimal regelrechtes Wetter-Chaos mit mindestens 30 Zentimetern Schnee – überall.“ Rainer Kockmann, der mittlerweile mit Hausnamen Eckseth heißt, ist sich da absolut sicher. „Wenn Du Dich in Norwegen auf etwas verlassen kannst, dann auf einen ordentlichen und zumeist langen Winter – natürlich auch im Dezember“, schmunzelt er.

Als wir mit ihm vor gut einer Woche telefoniert haben, war zwar die weiße Pracht vorübergehend wieder weggeregnet, aber die komme wieder – mit Sicherheit, sagt der Wahl-Norweger, den man durch die Stimme schon an dem freundlich-dunklen skandinavischen Singsang erkennt – auch wenn er Deutsch spricht. Wetter- und weihnachtstechnisch hat der hohe Norden nun einmal eine Menge zu bieten. Eigentlich stammt Rainer Kockmann aus Ochtrup, aus Welbergen natürlich, darauf legt er Wert. „So etwa 2005 waren die beruflichen Perspektiven meiner damaligen norwegischen Freundin und heutigen Frau Trude hier überhaupt nicht mehr toll. So sind wir nach Norwegen umgesiedelt. Ich bin sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Und es hat geklappt. Bereut haben wir es nie. Ich heiße jetzt Rainer Eckseth, habe also den Namen meiner Frau angenommen. Kockmann ist in Norwegen nun wirklich nicht typisch“, berichtet er. Zur Familie gehören mittlerweile auch Julia, Emil und Benjamin. „Alle fiebern in diesen Wochen besonders. In Norwegen wird sich erstmal ordentlich auf Weihnachten gefreut und aus Vorfreude viel gefeiert. Ich halte den vorweihnachtlichen Hokuspokus hier noch für heftiger als früher in Deutschland. Die Weihnachtstage gehören der Familie. Wir sind fest bei meinen Schwiegereltern gebucht. Man zieht sich besonders schick an. Anzug und Kleid sind Pflicht. Und die Norweger lieben das robuste Essen. In meiner neuen Heimatstadt Trøgstadt spielt Fisch eine große Rolle. Zu Weihnachten gibt es hier typischerweise ‚Lutefisk‘. Hallo, da muss man aufpassen und die Zubereitung richtig können. Getrockneter Kabeljau kommt in eine basische Lauge. Früher soll die aus Pottasche und Natronlauge bestanden haben. Der ehemals getrocknete Fisch wird so ein wenig gelatine- artig. Und es gibt Erbsenpüree, Kartoffeln, Fladenbrot und natürlich auch Aquavit dazu. „Meine Leute hier können das, Gott sei Dank, sonst schmeckt alles nach Seife – und die Stimmung ist hin“, warnt er. Meistens muss in solchen Fällen auf besonders angemachte Schweinerippchen mit Schwarte umgestiegen werden, die auch viel Kochgeschick erfordert und zur Tradition zu Weihnachten für viele Norweger geworden ist.

Übrigens: Zu Ostern fährt er oft nach Ochtrup zu Besuch - und hat stets seinen Karateanzug im Gepäck. Zu seinen ehemaligen Trainingspartnern hält er immer noch Kontakt. Die waren schon öfter in Norwegen. Wenn Rainer Eckseth, geborener Kockmann, also ein paar Tage in Welbergen ist, geht er auch gerne zum vertrauten Training in der Töpferstadt.