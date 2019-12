Es ist ein intensiver Blick, den Dr. Reinhard Karrenbrock auf das Bild vor sich an der Wand wirft. Es mutet an, als ob er die Brille auf seiner Nase gleichsam als Mikroskop einsetzt. Der Fachmann lenkt die Augen nach rechts, nach links, nach oben und nach unten. So, als scanne er im Geiste das Gemalte vor seinem Antlitz.