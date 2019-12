So kurzweilig kann Warten sein

Leonie und Rocio sind sich einig: Das Kistenstapeln ist für die beiden Mädchen das absolute Highlight beim „Spielplatz Sporthalle“, den die KjG St. Marien seit vielen Jahren am Morgen des Heiligabends in den beiden Sporthallen des Schulzentrums veranstaltet, um den Kindern das Warten auf das Christkind zu erleichtern. Statt sich im Fernsehen die Kinderfilmklassiker von Pippi Langstrumpf bis Michel aus Lönnberga anzuschauen, bekommen die Kids im Alter zwischen sechs und 13 Jahren hier ein bewegungs- und abwechslungsreiches Programm geboten, mit dem die langen Stunden bis zur Bescherung wie im Flug vergehen.

250 Kinder beim Spielplatz Sporthalle 1/54 In den beiden Sporthallen des Schulzentrums herrschte am Morgen des Heiligabend großer Trubel. Seit vielen Jahren veranstaltet die KjG St. Marien bereits den „Spielplatz Sporthalle“, um den Kindern mit Spiel und Spaß das Warten auf das Christkind zu erleichtern. Foto: Maximilian Stascheit

Für Leonie und Rocio ist trotzdem erstmal langes Warten angesagt, denn traditionsgemäß bildet sich vor dem Bereich zum Kistenstapeln die längste Warteschlange. Die beiden Elfjährigen kennen sich aus, sind sie bei dem Sporthallenspielplatz doch längst nicht zum ersten Mal dabei. „Ich wünsche mir eine Airtrack-Matte zum Turnen“, erzählt Leonie, während neben ihr ein elf Kisten hoher Turm in sich zusammenkracht. Bei Rocio steht unterdessen ein Schalke-Trikot auf dem Wunschzettel. Kein Wunder also, dass die Aufregung bei den beiden angesichts der anstehenden Bescherung schon groß ist.

Am anderen Ende der Sporthalle I wirbelt Tim Bothorn mit bunten Tüchern durch die Luft und stößt auf staunende Blicke bei den Kindern, die um ihn herumstehen. „Pois“ nennen sich diese Geräte, mit denen normalerweise Artisten in Varietés und Zirkussen über die Bühne wirbeln. „Für die Shows wird ein Ende davon in Öl getränkt und angezündet, sodass sich an den Tüchern große Flammen bilden“, erklärt der 21-Jährige, der hobbymäßig als Feuerkünstler aktiv ist. Die Jonglage-Geräte hat er für die Aktion der KjG aus seinem eigenen Sortiment mitgebracht. Humorvoll und mit einer Engelsgeduld versucht er, den Kindern die Grundlagen dieser schwungvollen Bewegungsabläufe beizubringen.

Bei zwei von ihnen will das aber noch nicht so richtig gelingen. Deshalb lassen die beiden Jungen den Jonglage-Bereich lieber hinter sich und stürmen auf eine der Hüpfburgen, die ebenfalls voll ausgelastet sind. Auch in der benachbarten Sporthalle wird den rund 250 Kindern vom Fußballspielen über Turngeräte bis zur riesigen Himmelschaukel einiges geboten, um sich sportlich die Zeit zu vertreiben. In der Bastelecke gibt es zudem die letzte Chance, sich noch schnell um ein paar Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Und wer es lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte, macht es sich in der Kinoecke bequem – Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga stehen hier allerdings nicht auf dem Programm.