Breit gefächertes Programm fürs neue Jahr

Mit einem attraktiven und vielfältigen Programm für Menschen jeder Herkunft will sie sich auch 2020 vor Ort dieser Aufgabe stellen. „Dies spiegelt unser Jahresmotto „Immer anders, immer du“ in besonderer Weise wider“, betont Timo Lobbel, Leiter der Volkshochschule .

In diesen Tagen wird das neue Jahresprogramm im Verbandsgebiet verteilt, so die VHS in ihrer Pressenotiz. Das gut 190-seitige Programmheft liegt kostenfrei bei allen Banken, Sparkassen, Büchereien, Buchhandlungen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen aus. Alle Angebote sind auch im Internet veröffentlicht.

Der VHS-Teil umfasst Weiterbildungsangebote für die Interessengebiete Politik, Gesellschaft und Umwelt; Kultur | Gestalten; Gesundheit; Sprachen; Arbeit | Beruf und Informationstechnologie. Vorträge und Seminare befassen sich mit den Themen Zukunftsentwicklung, Klimawandel, Geschichte und Kunstgeschichte, Baufinanzierung und allgemeinen Lebensfragen. Fotokurse, auch inklusive Bildbearbeitung, sind Angebote des Fachbereichs „Kultur | Gestalten“. Jugendliche haben die Möglichkeit, sich zum Babysitter qualifizieren zu lassen und für die Begleitung zum Lebensende wird ein „Letzte-Hilfe-Kurs“ angeboten.

Ein umfangreiche Seminare zur Entspannung, Gymnastik oder Fitness sollen Interessierte auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen. Wiederum wird Bogenschießen angeboten, eine den Rücken kräftigende Sportart für Interessierte von zehn bis 80 Jahren. Zum Standard gehören die Vorbereitung auf die Sportfischerprüfung und den Segelschein/Motorbootführerschein. Dazu zählt auch die berufsbegleitende „Weiterbildung zum Entspannungstrainer“. Ernährungsfragen sind weitere Themenbereiche.

Die Vermittlung von Sprachkenntnissen (Niederländisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch und Portugiesisch) nimmt breiten Raum ein. Insbesondere Deutschkurse für Flüchtlinge und Integrationskurse bestimmen das Angebot des Fachbereichs „Sprachen“. Plattdeutsch-Kenntnisse können ebenfalls erworben werden.

Veranstaltungen, die berufliche und persönliche Kompetenzen stärken, bestimmen das Angebot im Sektor „Arbeit | Beruf“. Dazu zählen Rhetorik, Schlagfertigkeitstraining und die berufsbegleitende Fortbildung „Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung“. Grundlagen der Datenverarbeitung, Office 2013, AutoCAD, Buchführung mit Lexware, digitale Bildbearbeitung und Tastschreiben sind Bestandteil des IT-Angebots. Smartphones stehen im Mittelpunkt verschiedener Kurzseminare.

Das Angebot der Musikschule reicht vom Instrumentalunterricht für Akkordeon, Blockflöte, Cello und Klarinette bis hin zum Posaunen- und Violinunterricht. Die Projektmusikschule bietet auch in 2020 zahlreiche Workshops und Kurse für das Erlernen einer Gitarrenbegleitung, Musizieren mit der Ukulele und dem iPad sowie Kurse zur Musikgeschichte. Schülervorspiele, Konzerte und besondere Familienangebote sind ebenfalls wieder im Programm. Die Tanzabteilung bietet Kindertanz-Kurse, den klassischen Ballettunterricht, Stepptanz und das Happy Dancing in Ochtrup, Neuenkirchen, Wettringen und Metelen an.

Das Programmjahr wird am 26. Januar mit einem Gitarrenkonzert von Lukas Oppermann und dem Bühnenprogramm „Einigkeit und Recht auf Freizeit“ von Jens Werner eröffnet.

„Wer sich mit der Anmeldung schnell entscheidet“, so das Team der Musikschule und Volkshochschule, „hat gute Chancen, auch in den stark nachgefragten Kursen einen Platz zu erhalten“. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich, die auch über die Internetseite der VHS oder der Musikschule vorgenommen werden kann. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle freuen sich aber auch auf einen Anruf (Telefon 0 25 53 / 9 39 80) oder den persönlichen Besuch in der Geschäftsstelle, wenn noch Fragen bestehen.

