Zuerst kam das Huhn, dann das Ei

Die Ursprünge des landwirtschaftlichen Betriebs Gut Springenheide gehen auf das Jahr 1844 zurück. Damals legten die Vorfahren der Tuskys – damals hießen sie noch Springenheide – die Basis für das heute weltweit tätige Unternehmen.

Doch zurück zur Sache mit dem Huhn. Rudolf Tusky kam nach dem Krieg nach Ochtrup und lernte dort seine spätere Frau Maria Springenheide kennen. Es sei eine „typische Liebesgeschichte der Nachkriegszeit“ gewesen, erzählt Barbara Tusky . Gemeinsam führte das Paar den Betrieb der Springenheides – damals war dieser ganz klassisch durch Viehzucht und Getreideanbau geprägt. „Vater erkannte aber irgendwann, dass sich die Landwirtschaft entwickeln wird und hat sich spezialisiert“, berichtet die Tochter des Firmengründers, der heute 88 Jahre alt ist. Und genau an dieser Stelle kommt das Huhn oder vielmehr die Hühner ins Spiel. Denn Rudolf Tusky wollte sich auf die Geflügelzucht spezialisieren. Der heutige Senior begab sich in den 50er und 60er Jahren allerdings mit diesem Vorhaben auf völliges Neuland. „Die Geflügelzucht steckte damals noch in den Kinderschuhen“, weiß Barbara Tusky. Auf nahezu jedem landwirtschaftlichen Betrieb liefen ein paar Hühner herum. Doch Rudolf Tusky wollte mehr und befasste sich intensiv mit dem Thema Geflügelzucht. Er knüpfte Kontakte in die Vereinigten Staaten. Denn „die USA waren damals führend in der Geflügelzucht“, sagt Barbara Tusky.

Bald zogen auf dem Gut Springenheide in der Weiner sogenannte Hybrid-Linien ein. Die alte Tenne wurde zur Brüterei umgebaut, außerdem entstanden Aufzuchtställe. Die Anstrengungen des Ochtrupers und die viele Arbeit wurden irgendwann belohnt. Rudolf Tusky gab sein Wissen an die Landwirte weiter, verkaufte die Küken. Doch er musste auch Rückschläge hinnehmen. Etwa als die Geflügelkrankheit Marek aufkam. „Zur damaligen Zeit war die nicht behandelbar“, weiß Barbara Tusky. Die Geflügelbestände ihres Vaters verendeten. Doch Aufgeben, das habe nie zur Debatte gestanden.

Rudolf Tusky sammelte all seinen Mut zusammen und ordnete den Betrieb neu. Statt auf die Küken konzentrierte sich der Pionier in Sachen Geflügelzucht im Münsterland nun auf die Vermarktung der Eier. Und damit kam zumindest bei Familie Tusky das Huhn vor dem Ei, was Letzterem allerdings nicht geschadet hat. Ganz im Gegenteil: Das Ei ist heute das Erkennungszeichen der Gut Springenheide GmbH . Am Standort im Industriegebiet in Metelen prangt es weithin sichtbar und golden hoch oben auf dem Firmengebäude. Doch bis dahin war es noch ein weiter Weg.

Auf dem Gut Springenheide wurde direkt nach der Umstellung eine Eierpackstelle eingerichtet. Hochmodern sei diese gewesen, erzählt Barbara Tusky – gefliest und klimatisiert. „In den 70er Jahren ein echtes Novum.“ Neu war auch die Strategie des Firmengründers. Denn zu dieser Zeit sei es nicht üblich gewesen, das Ei als Marke zu bewerben, weiß die Tochter. Ihr Vater entwickelte unter anderem Vertriebskonzepte für den Einzelhandel und setzte dabei Akzente. „Aus dem Ei entsteht Leben“, sagt Barbara Tusky. Da ergebe sich der Premium-Charakter des Produkts doch von allein.

Schon bald entwickelte ihr Vater das Unternehmen weiter. In der Versuchsküche in der Weiner wurde an ersten Fertigprodukten gefeilt, wobei das Ei immer im Mittelpunkt stand – und seine Naturbelassenheit. Direkt über dem Schlafzimmer des Firmengründers landeten die ersten Omeletts in der Pfanne. Schritt für Schritt habe ihr Vater diesen Firmenzweig aufgebaut, erinnert sich Barbara Tusky zurück.

Durch seine Kontakte zu den Lebensmitteleinzelhändlern gab es ein großes Testfeld. In den Jahren 1989/1990 war es dann soweit. Das Familienunternehmen brachte das erste Fertig-Omelett auf den Markt. Die Reaktionen seien durchweg „interessiert“ gewesen, erzählt Barbara Tusky. Ihr Vater habe schnell erkannt, dass in diesem Projekt noch mehr Potenzial steckte. Während das Geschäft mit den Fertigprodukten ausgeweitet wurde, zog sich das Unternehmen Schritt für Schritt aus dem Geschäft mit den Frischeiern zurück. Anfangs noch als Geflügelzuchthof Springenheide, firmiert das Unternehmen heute als Gut Springenheide GmbH.

Auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb in der Weiner hat noch heute die Verwaltung ihren Sitz. Und im Notfall könnte auf dem Gelände auch produziert werden – in den ehemaligen Produktionsräumen mit der Versuchsküche. Doch der Hauptsitz befindet sich mittlerweile in Metelen. Dort hat sich der Familienbetrieb auf Premiumprodukte spezialisiert. Im Fokus dabei stehe die gleichbleibend hohe Qualität, immer noch ohne jegliche Zusatzstoffe, wie Barbara Tusky betont.

Nicht nur sie, auch ihre Geschwister Ralf, Renate, Mechtild und Gundolf sind im Unternehmen beschäftigt. Rudolf Tusky habe sich mittlerweile aus dem Geschäft zurückgezogen. „Aber er ist für uns natürlich immer noch ansprechbar als Ratgeber“, erklärt Ralf Tusky. Der aktuelle „Naturtrend“, wie Barbara Tusky es nennt, kommt dem Unternehmen ganz klar gelegen. Es verkauft seine Produkte mittlerweile in die ganze Welt. Dazu gehören Fertiggerichte wie etwa Omelett, Crêpe oder süßer Nachtisch, aber auch Nougat-Eier in Naturschale und gekochte und gefärbte Eier. Für letztere werden die Farben im Betrieb eigens zusammengemischt. Produziert wird hauptsächlich ab Ende November für das Saisongeschäft an Weihnachten und Silvester. Nach Karneval beginnt die Hochsaison für Ostern. Alle Produkte werden in der Produktionshalle von Hand und mit ausschließlich frischen Zutaten hergestellt.

Im Discounter findet man die Produkte der Tuskys übrigens nicht. „Wir sehen uns als Manufaktur“, stellt Barbara Tusky klar. „Und wir betreiben keine industrielle Herstellung“, ergänzt ihr Bruder Ralf. Zum Kundenkreis zählen Caterer, Großküchen und andere Unternehmen. Was sie an dem Familienbetrieb schätzten, sei neben der Qualität vor allem seine Flexibilität. Und letztere haben die Tuskys im Laufe der Firmengeschichte mehr als ein Mal bewiesen.