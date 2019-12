Die Proben des Männerchores Ochtrup ‘91 zusammen mit „ con fuego “ laufen auf Hochtouren. Schließlich rücken die beiden Konzerte am 11. und 12. Januar (Samstag und Sonntag) in der Aula des Schulzentrums, Lortzingstraße 2, mit großen Schritten näher und die verschiedenen Lieder wollen gut präsentiert werden. Alle Sänger sind mit Feuereifer dabei: sei es an den Melodien zu feilen, die Texte auswendig zu lernen oder organisatorische Dinge zu klären.

Die WN-Leser haben die Möglichkeit, bei der Verlosung vier Mal zwei Eintrittskarten (zwei Mal zwei für Samstag, zwei Mal zwei für Sonntag) zu gewinnen. Die Vorstellung am 11. Januar (Samstag) beginnt um 19.30 Uhr und die am 12. Januar (Sonntag) um 17 Uhr. Einlass ist an beiden Tagen jeweils eine halbe Stunde vorher.

Weitere Karten können erworben werden bei: Buchhandlung Steffers, Hauptstelle Volksbank Ochtrup-Laer, Hotel Brinckwirth sowie bei allen Sängerinnen und Sängern.

Wer mitspielen möchte, ruft unter Telefon 01 37 / 8 22 70 20 54 an. Nennen Sie das Stichwort „Männerchor“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist Dienstag (31. Dezember).

Die Teilnahme am Gewinnspiel kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

