„Man sieht, wir nehmen Geld in die Hand“

Diejenigen Angestellten, deren Wohnort im westlichen Bereich des Münsterlandes läge, hätten Jobs in anderen Krankenhäusern im Umfeld gefunden. Ein Teil der Belegschaft sei nach Rheine gewechselt, andere wollten in Ochtrup bleiben. Hier stehen 25 Planstellen zur Verfügung. Wellbrock : „Nach einer Ausschreibung haben sich darauf auch viele Interessenten aus Ochtrup beworben.“

Carsten Wellbrock ist für die Pius-Stiftung seit drei Jahren als kaufmännischer Direktor tätig. Zuvor hat der 43-jährige Ibbenbürener 20 Jahre für das Bistum Münster gearbeitet. Nach dem Jahreswechsel will er nun die Altenpflege in der Töpferstadt an den Start bringen.

Im Anschluss an die Verabschiedung der letzten Krankenhaus-Patienten sollen nun zunächst die Räume im Haus umgestaltet werden. Aus den zwei- und drei-Bett-Unterbringungen werden Einzelzimmer. 40 davon stehen dann für die Kurzzeitpflege – überwiegend postakut – zur Verfügung. „Das ist der Bereich, in dem es momentan am meisten brennt“, weiß Wellbrock. „Wenn ältere Menschen aus dem Krankenhaus entlassen werden, aber nicht direkt nach Hause zurück können und noch kein Heimplatz zur Verfügung steht, ist eine Übergangslösung erforderlich. Die bieten wir an. Unser Einzugsbereich erstreckt sich hier über den Kreis Steinfurt hinaus bis hin in den Kreis Borken, in die Niederlande und die Grafschaft.“

Der Umbau des ersten und zweiten Obergeschosses startet direkt zum Jahresbeginn. Im Südflügel des Erdgeschosses werden zudem zwölf Tagespflegeplätze eingerichtet. Carsten Wellbrock: „Hier nehmen wir Gäste von montags bis freitags zwischen 8.30 und 17 Uhr zur Betreuung auf. Damit wollen wir vor allem den Bedarf in Ochtrup abdecken. Erste Anfragen liegen bereits vor.“ Zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Pflegebad wird der Südflügel noch mit einem Aufenthaltsraum ausgestattet.

Der kaufmännische Leiter: „Die Kurzzeitpflege wird recht schnell eröffnet, da dort fast alles schon hergerichtet ist. Ein neuer Anstrich im Obergeschoss sowie die Bäder fehlen noch. Und die Ausrüstung mit WLAN in allen Zimmern wird erfolgen.“

Erste Gespräche mit Pfarrer Stefan Hörstrup seien auch bereits geführt worden. Wellbrock: „Wir wollen das Ehrenamt mit ins Haus einbinden. Jeden Dienstag sollen demnächst wieder katholische Messen stattfinden. Mittwochmittags die evangelischen Gottesdienste. Auch Angebote für die portugiesischen und kroatischen Mitbürger sind vorgesehen.“ Anfang des Jahres wollen laut Wellbrock Pfarrer Hörstrup und der Kirchenvorstand die Kapelle besichtigen. Dort stünden notwendige Renovierungen an. So sei auch die Orgel nicht mehr in einem bespielbaren Zustand.

Eine weitere Baustelle werde im Nachgang der Park rund um das Gebäude sein. Dieser soll seniorengerecht hergerichtet werden.

„Man sieht, wir nehmen Geld in die Hand, um aus dem einstigen Pius-Hospital eine gut aufgestellte Altenpflege-Einrichtung zu machen“, bilanziert der neue Stift-Chef.

Daneben gelte es natürlich, das „Drumherum“ ebenfalls stimmig zu organisieren. Die Einrichtungsleitung wird Heike Höhn übernehmen, die im Haus bereits ihre Ausbildung absolviert hatte. „Als Service vor Ort wird die Altenheimverwaltung nach Ochtrup verlagert“, kündigt Wellbrock an.

Die Kooperation mit Physiofit, den ambulanten Pflegediensten in der Umgebung sowie Unterhaltungselemente von Spaziergängen über Spielnachmittage bis hin zur I-Pad-Ausleihe und Tovar-Tafeln sollen das Konzept des Mathias-Stiftes auf Dauer abrunden.