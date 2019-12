Werte der Demokratie nicht außer Acht lassen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Jahreswende ist immer ein besonderer Moment, der Anlass gibt, den Blick zurückzuwerfen auf das, was war – und auf das, was kommen mag.

Das Jahr 2019 hinterlässt Zahlen und Fakten, aber auch lebendige Erinnerungsbilder von Menschen und Begegnungen. Für mich persönlich ist das zum Beispiel der Weltkindertag im September, der den Stadtpark in eine bunte Spielwelt verwandelt hat. Und es ist das Treffen mit unseren Städtepartnern aus Valverde, Wielun und Estaires: Bilder von gemeinsamen Unternehmungen, Gottesdienst und „Europafrühstück“ unter einem Augusthimmel, der so blau und verheißungsvoll leuchtete wie die Europaflagge selbst, und unwillkürlich verbinde ich sie mit den Abschiedsworten des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker : „Lang lebe Europa!“

Die Begegnungen mit unseren Partnerstädten werden wir auch im kommenden Jahr fortsetzen. Meine Hoffnung ist, dass es uns – im Großen wie im Kleinen – gemeinsam gelingt, Vernunft, Solidarität und vor allem Frieden als lebensnotwendige gesellschaftliche Werte in den Vordergrund zu rücken.

Auf dieser Basis sehe ich auch alle Themen, die Ochtrup im zurückliegenden und im kommenden Jahr beschäftigen. Mit dem gesunden Augenmaß für das Machbare werden wir unsere Projekte zum Wohle der Bevölkerung weiter umsetzen.

Wir wollen unsere Stadt attraktiv, liebenswert und generationengerecht erhalten.

Die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser, die gerade im Gange ist, bildet dazu einen wichtigen Baustein. Für eine Stadt dieser Größe haben wir eine sehr gut aufgestellte Freiwillige Feuerwehr, die im Dienste einer wertvollen Aufgabe für das Gemeinwohl steht und gute Arbeitsbedingungen braucht. Mit dem Standort an der ehemaligen Pestalozzischule sind die Voraussetzungen für einen optimalen Feuerschutz für das gesamte Stadtgebiet geschaffen. Die Planungen der neuen Feuerwache nehmen jetzt konkrete Gestalt an und werden in den kommenden Wochen weiter voranschreiten. Dies ist ein wichtiger Baustein zur stabilen und nachhaltigen Entwicklung von Och­trup, und ich freue mich, weiter an der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt arbeiten zu können.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Bemühungen liegt auf der Kinderbetreuung und Bildung. Im letzten Jahr haben wir in Ochtrup mit dem Digitalpakt für Schulen und dem Ausbau der Offenen Ganztagsschulen in die moderne Ausstattung und in erweiterte, qualifizierte Betreuungsangebote investiert, und diese Maßnahmen sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

2020 wird zweifellos – auch – im Zeichen der Kommunalwahlen stehen. Bei allen Kontroversen, die der Wahlkampf naturgemäß mit sich bringt, ist es mir wichtig, dass wir die Werte unserer Demokratie nicht aus dem Blick verlieren, sondern gemeinsam konstruktiv und sachlich daran arbeiten, für Ochtrup das Beste zu erreichen. Demokratie lebt auch und vor allem von Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Ob in der Politik, in Vereinen, Kirchen, Hilfsorganisationen und zahlreichen weiteren Gruppen: Das Ehrenamt ist die Lebensader einer jeden Kommune, und ohne Ihren Einsatz, mit dem Sie sich unermüdlich für unser Gemeinwesen einbringen, wäre unsere Stadt nicht so lebens- und liebenswert. Dafür möchte ich Ihnen, auch im Namen von Rat und Verwaltung, meinen herzlichen Dank aussprechen.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, vor allem aber ein gesundes und glückliches neues Jahr.