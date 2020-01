Wie viele Sternsinger sind in diesem Jahr unterwegs?

Bernd Bettmann : Insgesamt sind es 140 Jungen und Mädchen. Davon 60 in St. Lamberti, 25 in St. Marien, 30 in Welbergen und 25 in Langenhorst.

Ist es schwierig, Sternsinger für die Aktion zu motivieren?

Bettmann: Es lässt schon ein wenig nach. Aber insgesamt können wir noch zufrieden sein. In St. Lamberti zum Beispiel war ich angenehm überrascht von der tollen Beteiligung. In St. Marien allerdings hätten es einige Sternsinger mehr sein dürfen.

Konnten alle Bezirke besetzt werden?

Bettmann: Den Innenstadtbereich von St .Marien können wir leider nicht vollständig besetzen. Die Leute, die dort wohnen und eine Spende abgeben möchten, können das im Pfarrbüro erledigen. Dort bekommen sie auch den Aufkleber mit dem Segensspruch.