Die Angeklagte, die zum Zeitpunkt der Vorwürfe bereits gekündigt hatte, sagte aus, sie habe mit ihrer Anwältin mehrfach versucht, den Sachverhalt mit dem Inhaber der Postagentur zu klären. „Ich habe kein Geld entwendet und keine Unterschrift gefälscht“, so ihre Einlassung. Leider sei es nicht möglich gewesen, mit ihrem Vorgesetzten ein Gespräch zu führen. Trotz mehrfacher Terminvorschläge kam wegen anderweitiger Verpflichtungen kein Gespräch zustande, so die Verteidigerin.

Breiten Raum nahm die Schilderung der Arbeitsabläufe in der Postagentur ein, damit Richter und Staatsanwältin einen Einblick und Manipulationsmöglichkeiten an den Barkassen erhielten. Danach hätte eine Differenz in der Bestandssumme bei Dienstschluss oder bei der Übergabe auffallen müssen.

Da tatsächlich kein Bargeldtransfer stattgefunden habe, war der Richter überzeugt, dass der Tatvorwurf des Diebstahls nicht bewiesen werden könne. Er schlug die Einstellung des Verfahrens ohne Auflagen vor. Staatsanwaltschaft und Verteidigung stimmten zu, womit die Angeklagte nicht als vorbestraft gilt. Die Kosten gehen zu Lasten der Landeskasse.