Ochtrup -

Am Mittwoch (8. Januar) sowie am Donnerstag (9. Januar) ruft das Rote Kreuz in Ochtrup zur Blutspende auf. Spender sind an beiden Tagen von 16 bis 20.30 Uhr im DRK-Zentrum, Piusstraße 10, willkommen. Am Mittwoch besteht eine zusätzliche Möglichkeit zum Aderlass von 9 bis 12 Uhr.