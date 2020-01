Dürfen wir Brötchen umtauschen?

„Nein“ lautet die Antwort – oft, bevor die Frage überhaupt gestellt wurde. Manchmal schieben die Kunden noch ein „Danke“ hinterher. Und ein Lächeln. Denn sie wissen es genau: Die Bäckereifachverkäuferinnen – aber nicht nur die, sondern ebenso beispielsweise auch die Marktbeschicker – haben es seit Jahresbeginn schwer. Sie müssen nicht nur ihr kommunikatives Vokabular erweitern, sondern sich mit Einführung der Bon-Pflicht auch um jede Menge zusätzlichen Müll kümmern.

„Die meisten Kunden quittieren unsere Frage mit einem Lächeln. Ebenso aber auch mit Unverständnis über diese Regelung“, gibt Mareike Wicht von der Bäckerei Ebbing ihre bisherigen Erfahrungen wieder. „Viele fragen sich, wer sich so einen Unsinn ausgedacht hat. Darüber hinaus wollten einige wissen, ob sie mit dem Kassenbon in der Hand auch ein Umtauschrecht fürs Brötchen haben.“

Als Verkäuferin, erzählt die Angestellte, sei sie verpflichtet, den Kassenzettel über die Ladentheke zu reichen, auf dass ihn der Kunde mitnimmt – oder selbst entsorgt. Dies jedoch tun nur die allerwenigsten. „Es sind vielleicht ein oder zwei Kunden, die schon vorher den Bon eingesteckt haben, weil sie die Summe im Haushaltsbuch eintragen“, sagt Wicht.

Damit nicht die gesamte Ladentheke nach kürzester Zeit mit liegen gelassenen Zetteln übersät ist, werfen die Ebbing-Angestellten die Quittungen in den Müll. Nicht ins Altpapier, wohlgemerkt: Die Belege auf Thermopapier gehören nämlich in den Restmüll. „Früher haben wir die Bon-Rollen vielleicht einmal im Monat nachbestellt. Jetzt, bei etwa 500 Belegen und mehr pro Tag, ist schon nach kurzer Zeit die erste Order an Nachschub rausgegangen“, so Mareike Wicht.

Gleiches Bild auch in weiteren Ochtruper Bäckereien. „Fragen müssen wir halt jedes einzelne Mal“, so Nathalie Schaumann von der Bäckerei Voss. „Der ein oder andere Kunde nimmt aus Mitleid schon mal einen Bon mit. Vermutlich, um ihn dann später selbst zu entsorgen“, vermutet sie. „Es ist aber ein Gesprächsthema“, weiß die junge Frau auch. „Es ist vor allem der größte Quatsch überhaupt“, kommentiert ein Kunde, der den Laden betritt und das Gespräch mitverfolgt. „Haben die Politiker denn keine anderen Sorgen, als für ein 35-Cent-Brötchen eine Quittungspflicht einzuführen?“ Drei Mal pro Schicht müssen die Voss-Mitarbeiter den Mülleimer entsorgen. Ob deshalb bald eine größere Restmüll-Tonne erforderlich ist, „weiß ich nicht“, meint Schaumann.

Gleiches Bild bei Beile und Bäumer. „Etliche Käufer haben uns schon empfohlen, die Belege zu sammeln und dann die vollen Körbe beim Finanzamt abzugeben,“ erzählten Gloria Frerichs und Ulrike Seliger, Angestellte bei Bäumer. „Und manche fragen sich auch, warum man so viele Anstrengungen unternimmt, Plastikmüll einzudämmen, Coffee to go-Becher und -Deckel oder Strohhalme verbannen will – aber mit dem Thermopapier der Bons neue Abfallberge produziert. Das zudem auch noch gänzlich unnötig.“