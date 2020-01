„Wer die Frage nach dem Sinn des Lebens ergründen möchte, findet kaum bessere Gesprächspartner als Menschen, die selbst schon über mehr als 99 Jahre Lebenserfahrung verfügen. In unseren hektischen und angespannten Zeiten nehmen diese Menschen eine ganz besondere Rolle ein: Sie müssen niemandem mehr ‚etwas beweisen‘, sondern können schonungslos ehrlich auf ihr Leben zurückblicken“, wird Autor Rei Gesing in einer Ankündigung zitiert. Er ist daher durch ganz Deutschland gereist und hat 36 Interviews mit Hochbetagten geführt. So entstand sein neuestes Buch „Die Weisheit der 100-Jährigen“. Drei dieser „Methusalems“ waren sogar älter als 112 Jahre, darunter auch die kürzlich verstorbene älteste Deutsche, Edelgard Huber von Gersdorff.

„Insgesamt habe ich einen sehr spannenden und tiefen Einblick in eine breite Sammlung an Lebensweisheiten bekommen“, bilanziert Gesing, der immer noch tief beeindruckt ist von den Aussagen der alten Menschen. Besonders imponierend fand er, was Edelgard Huber von Gersdorff ihm sagte: „Ich würde gern alles, was ich in meinem Leben an schönen Dingen erlebt habe, noch ein‐ mal ganz bewusst ein zweites Mal und dann vielleicht intensiver, bewusster erleben. Nicht drei‐ oder viermal, nein, nur ein zweites Mal.“ Mit Blick auf den eigenen, oft hektischen Alltag habe er dies als einen „aufwühlenden Tipp“ empfunden, gesteht Gesing. „Das war aber längst nicht die einzige Aussage über das Leben, die mich nachhaltig berührt hat.“

Auf die Idee zu dem Projekt kam der Autor durch seine Tätigkeit als psychologischer Berater. Gemeinsam mit Mandanten stößt er dabei immer wieder an Punkte, an denen grundsätzliche Gedanken über das Leben im Vordergrund stehen. Dabei kämen philosophisch anmutende Fragen über den Sinn des Lebens auf. „Und so fand ich es nur logisch, einmal Menschen zu befragen, die ein Vielfaches mehr an Erfahrungen gesammelt haben als ihre Mitmenschen und die völlig anders auf das Leben blicken.“

Die „Rekrutierung“ der freiwilligen Gesprächspartner gelang Gesing durch die intensive Recherche von Zeitungsberichten über runde Geburtstage, aber auch durch direkte Anfragen bei Seniorenwohnheimen oder Pflegediensten.