Ein uneingeschränktes Geständnis und eine positive Sozialprognose der Bewährungshelferin ermöglichten am Dienstagmorgen ein mildes Urteil gegen eine 53-jährige Ochtruperin. In der Hauptverhandlung beim Amtsgericht Steinfurt beschuldigte die Staatsanwaltschaft die Angeklagte, im Juni in einem Drogeriemarkt in Ochtrup des Diebstahls geringwertiger Sachen. Die Frau hatte Modeschmuck im Wert von etwas mehr als 20 Euro entwendet und versucht, diesen ohne zu bezahlen für sich zu behalten.

In ihrer Einlassung räumte die Angeklagte den Diebstahl ein. Sie könne sich diese Straftat nur als Kurzschlussreaktion auf ihre seit einiger Zeit schwierige familiäre Situation erklären. „Ich stand neben mir und kann nur erklären, dass ich das nicht gewollt habe“, beteuerte die Frau. Die Bewährungshelferin bestätigte die Aussage der Angeklagten. Sie sei von ihrem Ehemann finanziell abhängig, unter Alkoholeinfluss sei er mehrfach ihr gegenüber gewalttätig geworden. Sie erklärte in ihrem Bericht den Diebstahl ebenfalls als Folge der außerordentlichen privaten Belastung.

Das Geständnis und der feste Vorsatz, künftig ein straffreies Leben zu führen, wertete das Gericht als positiv für die Angeklagte. Allerdings schlage negativ zu Buche, dass im Bundeszentralregister sieben Eintragungen verzeichnet sind – alle wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen. Da sie die letzte Straftat während einer Bewährungszeit verübt habe, verurteilte sie der Richter zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, die ein letztes Mal für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem muss sie nach Weisung ihrer Bewährungshelferin 30 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Der Richter ermahnte die Frau eindringlich, sich künftig gesetzestreu zu verhalten. Bei einer erneuten Straftat müsse sie mit einer Freiheitsstrafe rechnen.