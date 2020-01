Zum Neujahrsempfang lädt der SPD-Ortsverein am 19. Januar (Sonntag) Gäste aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft ein. Beginn ist um 11 Uhr in der Gaststätte „Zum Kapellenhof“ in Welbergen.

„Der Neujahrsempfang wird bereits zum 14. Mal stattfinden und ist damit zur politischen Tradition in Ochtrup geworden“, wird Sarah Lahrkamp in einer Ankündigung der SPD zitiert. Die Ortsvereinsvorsitzende und Bürgermeister Kai Hutzenlaub werden die Grußworte halten. Als Gastredner hat die SPD den Landtagsabgeordneten Frank Sundermann engagiert. Sundermann ist seit 2010 direkt gewählter Abgeordneter für die SPD sowie wirtschafts- und energiepolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Auf dem Neujahrsempfang wird er zum Thema „Für eine solidarische Energiewende – sozialdemokratische Positionen für ein gerechte Klima- und Energiepolitik“ sprechen. Anschließend steht Sundermann zur Diskussion sowie für das eine oder andere persönliche Gespräch zur Verfügung.

Der Neujahrsempfang wird mit der Ehrung langjähriger SPD-Mitglieder abgeschlossen. Für die musikalische Unterhaltung beim Empfang ist Marcel Dieks zuständig.