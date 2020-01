Unbekannte Personen hatten offenbar den Inhalt des Behältnisses in Brand gesetzt, heißt es in einem Bericht. Gegen 1.55 Uhr hatte ein Zeuge die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, jedoch wurde der Container erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. „So etwas ist sehr schwierig aufzuklären“, beschrieb Johannes Tiltmann von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Steinfurt den Stand der Ermittlungen. In den vergangenen Wochen waren in Ochtrup immer wieder Altkleidercontainer oder Mülleimer in Brand gesteckt worden. Die Beamten könnten bislang aber kein Muster erkennen, so Tiltmann. Sie sind deshalb auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bei der Ochtruper Polizei (Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55) melden.