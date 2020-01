„Wir freuen uns, dass Marion Dörken in Kooperation mit Miriam Bischof von den Frühen Hilfen des Kreisjugendamtes Steinfurt dieses Projekt bei Miteinander durchführt“, schreibt der Kreis Steinfurt, der das Angebot unterstützt, in einer Pressemitteilung. Jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr soll das Café künftig in den Räumen an der Pius­straße 10 Anlaufstelle sein. Willkommen sind alle werdenden und jungen Familien, Mütter und Väter mit Neugeborenen und Kleinkindern bis zum zweiten Lebensjahr.

Die Treffen sind kostenlos, unverbindlich und ohne Anmeldung. Gemeinsam die Stunden genießen, andere Eltern kennenlernen, aus dem Alltag herauskommen und sich austauschen über Pflege, Ernährung und Gesundheit rund ums Baby und Kleinkind sind nur einige der angedachten Themenbereiche. Natürlich sind auch Elternanregungen erwünscht.