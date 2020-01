Am 14. März (Samstag) steht die Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Meier in Welbergen an.

Am 22. April (Mittwoch) geht der VdK auf Halbtagesfahrt zum Textilmuseum in Bocholt. Im Mai findet eine Fahrradtour statt.

Am 15. Juni (Montag) bietet der VdK eine Tagesfahrt nach Kevelaer und einen Besuch auf dem Spargelhof Kisters an.

Am 18. Juli (Samstag) findet der traditionelle Grillnachmittag im Stadtpark statt. Vorher besteht die Möglichkeit, eine Fahrradtour durch die nähere Umgebung zu machen.

Vom 17. bis 21. August (Montag bis Freitag) stehen fünf Tage Erlebnisprogramm an Luxemburgischer Mosel und Saarschleife auf dem Programm. Der VdK hat dafür Übernachtungen im Hotel mit Halbpension reserviert. Alle Zimmer dort sind mit einem Lift erreichbar. Das Hotel liegt im Deutsch-Luxemburgischen Naturpark, 22 Kilometer von Deutschlands ältester Stadt Trier entfernt und nahe der Grenze zu Luxemburg. Die Gruppe fährt mit einem modernen Reisebus, auf dem Programm steht unter anderem eine Weinkellerbesichtigung mit Weinverkostung.

Am 15. November (Sonntag) beteiligt sich der VdK am Volkstrauertag, aus dessen Anlass eine Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Hellstiege stattfindet.

Am 29. November (Sonntag) findet die Adventsfeier für alle Mitglieder in der Gaststätte Köllmann statt.