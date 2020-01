Verspätete Bescherung

► Diane Hewing: 50-Euro-Gutschein für das DOC, ein Rolofs-Präsentkorb, ein Hörbuch und eine Foxy-Box.►►►►►►

►Jonah Hues: Jahreskarte für das Bergfreibad, ein 3D-Labyrinth-Spiel von Ravensburger und eine DVD.►

► Bernhard Wissing: 50-Euro-Gutschein für den Geflügelhof Biermann, ein Gutschein für ein Kammerkonzert der Stadt Ochtrup und ein Buch.

► Maria Schliemann: Gutschein für das Restaurant Brinckwirth, eine Decke der Firma Gözze und ein Buch.

► Monika Nadicksbernd: 50-Euro-Gutschein von SR-Textil Sabine Röder und eine Decke der Firma Gözze.►

► Julian Wiggenhorn: Gutschein für Abenteuer-Golf Ibbenbüren, ein Gutschein für zwei Krombacher-Frischefässchen und eine Blu-Ray.

► Anja Bäumer: eine Küchenmaschine von GGM Gastro und eine DVD-Box.

► Renate Winter: 150-Euro-Barcheck der Westfälischen Nachrichten , ein Gewürzkorb der Fuchsgruppe und ein Hörbuch.

► Ina Hinkelammert: Zwei Karten für die Michael-Jackson-Show in Rheine, ein Tankgutschein der Westfalen-Tankstelle und ein Hörbuch.

► Franziska Gortheil: 50-Euro-Gutschein für das DOC, ein Coffee-and-Sugar-Set von Pfeifer und Langen sowie ein Buch.

► Bernhard Fehlker: ein Gutschein für das Wolfgang-Borchert-Theater in Münster und ein 50-Euro-Gutschein für das Restaurant Termühlen im Golfclub Euregio.

► Franz Schwietering : 50-Euro-Gutschein für den Landgasthof Althoff , ein Gutschein für zwei Krombacher-Frischefässchen und eine DVD-Box.

►Lia Bahlinghorst: ein Gutschein für einen Monat Musikunterricht an der Musikschule und das Spiel „Ab durch die Mauer“ von Zoch.

► Anne Selenschik: 50-Gutschein für den Salon Dorsten, ein Coffee-and-Sugar-Set von Pfeifer und Langen und eine Flasche Berentzen.

► Mia Lauen: 50-Gutschein für die Volkshochschule, eine DVD und ein Confiserie-Set von Lauen­stein.

► Leon Weßels: Zwei Karten für die Michael-Jackson-Show in Rheine, zwei Gutscheine für einen Erste-Hilfe-Kursus beim DRK Och­trup und eine DVD.

► Marlena Mittelstädt: CD-Player der Firma Expert Albers und ein Benny-Blu-Set.

►Erik Wienefoet: ein Feuerwehr-Fahrzeug der Firma Bruder und ein Alpina-Helm.

►Wilfried Schwennen: ein Präsent von Malermeister Stefan Althoff, eine Decke der Firma Gözze und eine Flasche Berentzen.

► Petra Schomann: ein Handtuchpaket der Firma Ross, ein Coffee-and-Sugar-Set von Pfeifer und Langen und ein Buch.

► Peter Otto: ein Füllfederhalter der Firma Waldmann, eine Flasche Berentzen und ein Buch.

► Bernhard Stohldreier: Weinpaket der Firma Spohr und zwei Karten für „Night of the Dance“ in Gronau.

► Ulrike Tübing: 50-Euro-Gutschein von Apollo Optik, ein Kopfkissen von Theraline und ein Süßigkeiten-Körbchen von Seidel.

► Alina Röhe: zwei Karten für „Night of the Dance“ in Gronau, eine Flasche Jobelius-Likör und eine DVD.

► Hermann Düker: Gutschein und Präsentkorb von Bio Lesker, eine Flasche Jobelius-Likör und ein Süßigkeiten-Körbchen von Seidel.

►Finja Eligmann: Familienjahreskarte für den Zoo Nordhorn, ein Coppenrath-Geschenkeset mit Kissen und eine DVD.

► Zoe Dinkhoff: 50-Euro-Gutschein für das DOC und zwei Bücher.

► Elke Richter: Salz- und Pfeffermühle von Peugeot, eine Flasche Jobelius-Likör und ein Buch.

►Lara Goldenstein: 250-Euro-Barcheck der Westfälischen Nachrichten und ein Buch.►

► Margarete Epping-Schultejann: zwei Karten für das GOP Varieté in Münster, 25-Euro-Gutschein für Anne‘s Wollstübchen und eine Flasche Jobelius-Likör.

► Sarah Hörst: Gutschein für den Kletterwald Ibbenbüren, zwei Bücher und ein Frühstücks-Set der Firma Friesland Porzellan.

►Luise Stegemann: 75-Euro-Barcheck der Westfälischen Nachrichten und eine Flasche Jobelius-Moselfeuer.

► Lutz Speckblanke: Müllauto der Firma Bruder, ein Alpina-Helm und ein Benny-Blu-Set.

►Justus Böking: ein Eiteck-Metallbaukasten und eine DVD.

► Kalle Münstermann: ein Teifoc-Bauset, das Spiel „Ab durch die Mauer“ von Zoch und ein Buch.

► Mika Niehues: Gutschein für eine Playmobil-Ritterburg, ein Fahrzeug der Firma Bruder und ein Benny-Blu-Set.

►Jule Kneisl: eine Kinderküche von Kitchenette, ein Buch und eine CD.

►Luca Leusing: Zwei Fahrzeuge der Firma Bruder, eine DVD und ein Benny-Blu-Set.

►Aaron Otto: zwei Fahrzeuge der Firma Bruder und ein Benny-Blu-Set.

►Stefanie Geisen: Gutschein für das Theater der Obergrafschaft, ein Avon-Kosmetik-Set, eine Flasche Jobelius-Likör und ein Hörbuch.►

►Claudia Reinders: Gutschein für Sickings‘s Jazzlounge, ein Coffee-and-Sugar-Set von Pfeifer und Langen, eine Burlington-Tasse und ein Hörbuch.

► Franz und Dorothe Tümler: Gutschein für Sicking‘s Jazzlounge, ein Coffee-and-Sugar-Set von Pfeifer und Langen und ein Hörbuch.

► Malea und Noah Trindeitmar: Familienjahreskarte für das LWL-Museum, Fanartikel-Set „Phantastische Tierwesen“, ein Benny-Blu-Set und eine DVD.

► Thorsten Möllenkotte: zwei Karten für „Night of the Dance“ in Gronau, ein 50-Euro-Gutschein für die Tankstelle Rensing, eine DVD und ein Buch.

► Luca Rensing: Booki-Starter-Set mit Buch und ein Benny-Blu-Set.

► Unter allen Teilnehmern wurden außerdem Kosmetikprodukte der Firmen Efasit und Allpresan sowie Socken der Firma Burlington verlost.