„Die Eltern und Grundschüler können einen spannenden Einblick in die verschiedensten Fächer bekommen: Deutsch, Mathematik und Englisch präsentieren Themen, die die Schüler in Klasse fünf erwarten. Es gibt außerdem die Möglichkeit, die Fremdsprachen Niederländisch und Französisch kennenzulernen, und auch die Natur- und Gesellschaftswissenschaften, die Sportler und die Künstler und Musiker zeigen viel Interessantes“, schreibt die Realschule in einer Ankündigung. Es werde tolle Möglichkeiten zum Anschauen, Mitmachen und (Aus-)probieren geben. „Ein Besuch lohnt sich.“

Ganz nebenbei können Eltern und Viertklässler mit Lehrkräften und Schülern der Realschule ins Gespräch kommen und sich über den Schulalltag, das Schulprogramm sowie Förder- und Beratungsangebote informieren.