Der Förderkreis Kinderkarneval mit dem Kinderdreigestirn, das in diesem Jahr vom 1. Damenschützenverein gestellt wird, hat sein Kommen zu der Veranstaltung bereits angekündigt, teilen die Organisatoren in ihrer Pressenotiz mit.

Auch in diesem Jahr präsentiert der Verein vornehmlich talentierte Nachwuchskünstler aus den eigenen Reihen. Neben den Vereinsdamen gibt es auch einen Auftritt der „Einigkeit Dream-Boys“, auf den das Publikum gespannt sein darf. Die Tanzgarde des KCN wird mit ihrem „Showtanz „ den Saal darüber hinaus sicherlich wieder zum Brodeln bringen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt in diesem Jahr DJ Ingo Leusder. Er will mit flotten Rhythmen dafür sorgen, dass sich die Tanzfläche recht schnell füllt.

Zu nächtlicher Stunde gibt für alle zur kleinen Stärkung gratis Kaffee und Schnittchen.

Nicht mehr wegzudenken ist auch die Tombola mit den hochwertigen Preisen, die das Abendprogramm abrunden wird, werben die Schützen darum, eifrig in den Lostopf zu greifen und das eigene Glück ein wenig herauszufordern.

Der Vorstand freut sich auf ein volles Haus am Samstag und einen schönen Abend mit den Vereinsmitgliedern, deren Familien sowie Gästen und Gönnern des Schützenvereins.