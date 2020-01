Pflegebedürftigkeit kommt in vielen Fällen plötzlich und trifft die zu Pflegenden und Angehörigen unvorbereitet. Im Alltag stehen sie dann vor einem Berg von Fragen, die möglichst schnell beantwortet werden wollen: Was nun? Was ist ein Pflegegrad? Wie kann ich einen Pflegegrad beantragen? Welche finanziellen Hilfen stehen mir zu? Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es?

Der Pflegedienst Leusbrock kennt diese Reaktionen aus seiner täglichen Arbeit und lädt deshalb zu einem kostenfreien und unverbindlichen Informationsabend ein. Das Angebot richtet sich an pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und andere interessierte Personen. Die Veranstaltung findet am Dienstag (21. Januar) um 19 Uhr in der Töpferstraße 2 statt. Anmeldungen unter Telefon 0 2553 / 9 85 35.