Insgesamt 104 Mitglieder begrüßte der Vorsitzende des Schützenvereins Oster, Werner Scheipers , laut Pressebericht jetzt zur Generalversammlung in der Gaststätte „Happens Hof“. Was Werner Scheipers besonders freute: Der Verein nahm vier neue Mitglieder in seine Reihen auf.

In einem Rückblick ließ der Vorsitzende das vergangene Jahr Revue passieren: Angefangen mit der Generalversammlung im Januar ging es weiter mit dem Schützenfest, aus dem Günter Ostkotte als neuer König der hervorging. Beim Maibuchenverkauf mit dem Preisschießen tat sich Werner Scheipers als bester Schütze der Oster hervor.

Den Vorstand verstärken künftig Marcel Steinkuhl, Matthias Scho und Bernd Scheipers. Sie wurden neu in das Gremium gewählt. Christian Flaßkamp, Stephan Feldmann und Daniel Dinkhoff schieden nach langjähriger Tätigkeit aus.

Die Versammlung nahm ein ordnungsgemäß geführtes Protokoll der jüngsten Vorstandssitzung sowie eine sachlich geführte Kasse einstimmig an und erteilte Schriftführer Markus Dinkhoff sowie Kassierer Werner Ostkotte Entlastung.

Das Winterfest, das der Schützenverein im karnevalistischen Rahmen ausrichtet, findet in diesem Jahr am 22. Februar (Samstag) in der Gaststätte „Happens Hof“ statt.