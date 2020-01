Das neue Jahr wollen die Christen in Ochtrup gemeinsam begrüßen. Dazu laden die evangelische und katholische Kirchengemeinde am Sonntag (19. Januar) zum Neujahrsempfang ein. Los geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst um 18 Uhr in der evangelischen Kirche, der unter dem Motto „Ich glaube; hilf meinem Unglauben (Mk 9,24)“ steht. Nach dem Gottesdienst wird im evangelischen Gemeindehaus auf das neue Jahr angestoßen und es besteht Gelegenheit zu Gesprächen und zum Austausch untereinander sowie der Erfahrung von viel Gemeinsamkeit zwischen den Konfessionen, heißt es in einer Ankündigung.