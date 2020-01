Die Ermittlungen um den Tod eines Gutshofverwalters bringen nicht nur typische Münsterländer ins Spiel, sondern schlagen auch einen Bogen zu längst vergangenen Geschehnissen in Ostpreußen. Nicht auszuschließen, dass sich die Zuhörer in der Bücherei bei dieser Lesung an alte Geschichten aus Familie und Nachbarschaft erinnern. Nach der Lesung aus „Seelendüsternis“, dem ein zweiter Band der „Baumberger Kriminalnovellen“ folgte, steht Gundt für Fragen aus und Gespräche mit dem Publikum zur Verfügung. Karten zum Preis drei Euro sind ab sofort in der Bücherei St. Lamberti und an der Abendkasse erhältlich.