Hochzeitsboten mit Zylinder

Traditionen gibt es an Hochzeiten zur Genüge. Sei es nun ein Geldstück im Schuh der Braut, um finanziell immer versorgt zu sein oder der amerikanische Brauch etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues zu tragen. Doch bei den wenigsten Hochzeiten greift das Ehepaar noch auf die münsterländische Tradition der Gastbitter zurück.

Das fällt auch Caroline und Christoph Wiers auf. Eigentlich tragen die beiden schon seit zwölfeinhalb Jahren Trauringe an den Fingern – doch bisher gab es das Ja-Wort nur vor dem Sttandesbeamten. Die große kirchliche Feier ist nun am 22. Mai mit 130 Gästen in der Johannes-Baptist-Kirche in Langenhorst terminiert – eine Woche nachdem das Paar seinen 13. Jahrestag feiert.

„Meine Frau wollte immer gerne in weiß und kirchlich heiraten“, verrät der Gatte. Dass sie sich dann für eine traditionell-münsterländische Hochzeit entscheiden haben, war kein langer Prozess. „Ich habe das letzte Mal als Kind bewusst Gastbitter gesehen und seitdem nie wieder, was schade ist. Wir wollen, dass die Jugend das auch sehen kann“, sagt der Familienvater dreier Mädchen.

Gänzlich geprägt von münsterländischen Riten wird die Hochzeit aber nicht: Da Caroline Wiers spanische Wurzeln hat, wird ihre Mutter zum Beispiel einen charakteristischen Kamm mit Schleier zur Vermählung im Haar tragen. „Zwei Kulturen treffen an dem Tag aufeinander“, kann das Ehepaar Wiers stolz behaupten.

Neben den Traditionen spielt der Fußball eine sehr große Rolle im Leben der fünfköpfigen Familie. Während die älteste Tochter Rocio sich zum Schalke-Spiel verabschiedet, setzt Gastbitter Markus Schilling einen Zylinder mit dem Schalke-Logo auf. Kollege Sebastian Pöhlker traut sich indes, einen Zylinder im BVB-Stil aufzusetzen. Er stehe zu seinem Verein – die Einladung beim Schalke-Fanclub abzugeben, sorgt dennoch für etwas Angstschweiß.

Die beiden Gastbitter aus der Nachbarschaft, Markus Schilling und Sebastian Pöhlker, haben nicht lange überlegt, als die Wiers sie gefragt haben. Ausgestattet mit einem münsterländischen „Lunch-Parket“, bestehend aus Regenponchos, den bunt-verzierten Fahrrädern, einem gleichermaßen farbigen Stock, den Zylindern und natürlich einem Gedicht auf Plattdeutsch, in dem zum Fest aufgerufen wird, bestreiten die beiden am Freitagnachmittag ihre erste Amtsfahrt. Insgesamt 32 Einladungen werden sie an den nächsten Wochenenden verteilen – natürlich mit der Fiets. Entlassen sind Markus Schilling und Sebastian Pöhlker erst aus ihrer Pflicht, wenn auch jeder Gast seine Einladung persönlich erhalten hat. Sie einfach in den Briefkasten zu werfen, gilt als Tabu.

Kurz bevor der Startschuss für die Hochzeitsboten fällt, geht Caroline Wiers nochmal sicher, ob beide auch ausreichend versorgt sind. „Wollt ihr vielleicht Wasser mitnehmen?“, fragt die Mutter. „Wieso das? Es regnet doch“, witzelt Markus Schilling.

Der Regen an diesem Nachmittag wird auch wohl dafür sorgen, dass Caroline und Christoph Wiers noch das ein oder andere Mal die Drahtesel wieder aufpimpen dürfen, damit ihre Gastbitter zur großen Traditionsfeier laden können.