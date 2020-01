Keine Ohrwürmer – aber echte Hör-Entdeckungen

Hingerissen war man, weil sich mit der Flötistin Christiane Meininger und dem Gitarristen Volker Höh zwei sehr einfühlsam und frisch musizierende Künstler in passender Umgebung vorstellten und im guten Sinne zu unterhalten wussten. Sie hatten „Tanzmusik“ aus verschiedenen Jahrhunderten mit franco-ibero-argentinischem Timbre mitgebracht und stellten sie durchaus hinreißend vor.

Andererseits runzelte der Zuhörer etwas irritiert die Stirn, als da mit „Air“ und „Badinerie“ zwei Bach-Häppchen aus zwei unterschiedlichen Orchestersuiten des großen Johann Sebastian eingestreut wurden. Gut, im Grunde sind Suiten eine Folge von Tänzen, diese „Stücke“ aber bedienten eher die Programmüberschrift dieses Konzertes: „All time favourites“.

Dieser Eindruck wiederholte sich bei den Zugaben, als die Habanera „La Paloma“ (Hans Albers ließ grüßen; wiewohl das Werk eine Komposition des Spaniers Sebastián de Yradier ist – und das einige Zuhörer zum munteren Mitsummen animierte) und der „Alla Turca“-Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts 11. Klaviersonate A-Dur erklangen.

Richtig spannend, überraschend und musikalisch bereichernd waren nämlich vor allem die übrigen Kompositionen von Marin Marais, Benjamin Godard , Enerique Granados, Maurice Ravel und dem Gitarristen Maximo Diego Pujol in der angesprochenen Klangcharakteristik.

Sie besitzen möglicherweise nicht die gleiche Ohrwurm-Qualität, waren aber echte Hör-Entdeckungen. Nicht, dass der Flötensatz in Bachs „Badinerie“ echte Bläserqualitäten erfordert, aber beispielsweise Benjamin Godards „Walzer aus der Suite op. 116“ hat durchaus das gewisse Etwas. Dann nämlich, als der eher rustikal komponierte Einstieg der Gitarre, der anfangs wie ein „Ländler“ in Holzschuhen daherzustolpern schien, sich dann im Verbund mit dem elegant-gespielten Flötenpart regelrecht mausert. Engagiert und technisch gekonnt bewältigte das „Duo Palatino“ jede Herausforderung, die in den gemeinsamen Noten stand.

Um aber den Einzelfähigkeiten der beiden kundigen Musiker mehr Raum zu geben (Gitarristen haben es mitunter da immer etwas schwieriger, zu glänzen), hätte man sich auch Solowerke für Querflöte und Gitarre ins Duo-Programm eingefügt gewünscht. Denn dass hier zwei kammermusikalische Könner am Werk waren, stand außer Frage und Zweifel.

Und Volker Höh ist wohl nicht nur auf den sechs Darmsaiten seines Instruments spieltechnisch auf der Höhe, sondern zeigte zudem erfrischende Moderatoren-Qualität.