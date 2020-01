15-Jähriger ist aus Wohngruppe verschwunden

Ochtrup -

Wie die Kreispolizeibehörde Steinfurt am Dienstagmitteilte, ist der 15-jährige Samuel seit dem 12. Januar (Sonntag) aus der Wohngruppe „Frisbee“ des Vereins „Terra Nova“ in Och­trup abgängig. Er ist ohne Wechselbekleidung aus seinem gewohnten Lebensbereich verschwunden und führt laut Polizeibericht lediglich eine Bauchtasche mit sich. Der Vermisste reagiert weder auf Anrufe noch auf Whats-App-Nachrichten. Der Junge ist 1,70 Meter groß und schlank. Er hat schwarze Haare und braune Augen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup (Telefon 0 25 53/ 93 56 41 55).