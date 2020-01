Nix mit Schürze und Stallgeruch

Von denen allerdings die Mehrzahl nicht mehr im bäuerlichen Vollerwerb tätig ist, sondern die vielfach ganz anderen Berufen nachgehen. „Bei uns, der größten Gruppe im Kreis Steinfurt, mögen es vielleicht noch ein Drittel der Mitglieder sein, die einen Hof bewirtschaften und davon leben“, schätzen Marion Struck und Annette Möllers , die das Team in der Töpferstadt leiten.

Nicht viel anders zeigt sich die Struktur in Welbergen/Langenhorst, mit 86 Mitgliedern einer der kleinsten Verbände. „Ebenfalls etwa 30 Prozent, so schätze ich, üben die Landwirtschaft hier noch als Vollerwerb aus“, meint Maria Rottmann, seit elf Jahren Vorsitzende.

Der Zulauf zu dem Frauenverein allerdings ist ungebrochen. „Wir nähern uns den 300 Mitgliedern“, freut sich das Führungsduo Struck/Möllers. Dabei sind es nicht nur ältere Frauen, die die gemütlichen Zusammenkünfte, den Austausch und die Aktivitäten zu schätzen wissen. „Der Nachwuchs ist bei uns durchaus vorhanden, wir können uns über fehlenden Unterbau nicht beschweren“, zeigt sich Marion Struck zufrieden.

Doch was zieht die Frauen in den Verband? Was bietet dieser, womit andere weniger punkten können? „Es sind oft Cliquen oder Klübkes, die sich anmelden. Frauen, jung verheiratet, mit kleineren Kindern, die aus dem Gröbsten raus sind“, sagt Struck. „Viele von ihnen sind auf dem Land aufgewachsen oder hergezogen.“ Und es seien ja keineswegs nur land- oder hauswirtschaftliche Themen, mit denen sich die Landfrauen auseinandersetzen. Im Gegenteil: die Palette reicht von Lebens- und Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum über sportliche und kreative Aktionen bis hin zur Bildung und Freizeitgestaltung. Zwar sind auch – mitunter jahreszeitlich bezogen – religiöse Veranstaltungen im Programm aufgeführt, „Religion ist für uns aber nicht wichtig. Wir fragen niemanden nach der Konfession“, sagt Annette Möllers, übrigens selbst eine der wenigen im landwirtschaftlichen Vollerwerb.

„Gesellig und informativ“, so fasst auch Maria Rottmann die Intention des Ortsvereins Welbergen/Langenhorst zusammen. „Die Themen haben sich allerdings gewandelt“, erklärt sie rückblickend auf die letzten Jahre. „Kreativität und Entspannung ist immer gefragt. Bei Strickkursen sind stets viele Teilnehmerinnen – auch aus Ochtrup – dabei. Bei Fahrten dagegen hat die Nachfrage abgenommen. Viele Frauen sind ja berufstätig. Früher war Frau froh, wenn sie mal raus aus dem Haus kam – heute sind manche glücklich, auch mal ein Wochenende daheim verbringen zu können.“

Heim, Hof, Natur und Garten sei die große Klammer, die die verschiedenen Interessenslagen bei den Mitgliedern verbinde. „Wir sind keiner Partei zugehörig, aber sicherlich sind wir auch nicht ganz unpolitisch“, bekräftigen die Verbandsvertreterinnen. So setzten sich die Ortsverbände beispielsweise im Landtag dafür ein, Hauswirtschaft wieder als Schulfach aufzunehmen. „Einen Knopf annähen oder kochen zu können, hat noch niemandem geschadet“, unterstreichen Struck, Möllers und Rottmann.

Alle drei Frauen sind übrigens über den nach wie vor klassischen Weg zum Verband gestoßen: Mutter und/oder Schwiegermutter waren bereits Mitglied – und haben eifrig die Werbetrommel gerührt. „Früher war es so, dass man pro Haushalt einen Beitrag zahlte. Da haben sich die Generationen abgesprochen, wer wann zu den Zusammenkünften geht und wer daheim Hof und Kinder hütet“, erinnert sich Marion Struck. Die meisten Frauen heute verdienen ihr eigenes Geld und bestreiten davon ihre Ausgaben. Darunter auch die Mehrtagestouren nach Berlin, Paris oder Dresden. „Das sind immer Veranstaltungen für die Gemeinschaft – in all ihrer Bandbreite. Daran nehmen häufig auch Nicht-Mitglieder teil, die die Chance nutzen, einmal reinzuschnuppern. Und meistens ist der Anschluss dann schnell gefunden.“