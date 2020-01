Seit einigen Jahren arbeitet Kim Nölleke bei den Ferienaktionen für Kinder des Jugendcafés Freiraums mit. Mit einem neuen Angebot wendet sie sich vor allem an die jüngeren Mädchen und Jungen. Kim Nölleke ruft für sie eine neue Kochgruppe ins Leben. Es geht um einfache und vor allem gesunde Gerichte, die die Leckerschmecker ab zwölf Jahren dort kochen können.

Die Teilnehmer werden allgemeine Kochkenntnisse erwerben und lernen zudem, was in verschiedenen Lebensmitteln enthalten ist. Und ganz nebenbei zeigt die angehende Sozialarbeiterin, wie einfach man eher ungesunde durch gesunde Lebensmittel ersetzen kann. Im Vordergrund steht nicht, ein perfektes Gericht zuzubereiten, sondern die Motivation, den Spaß am Kochen zu wecken und anschließend die zubereiteten Speisen gemeinsam zu essen.

Das Angebot findet immer mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet einen Euro pro Abend. Treffen ist in der Küche des Georgsheimes. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldungen und Infos gibt es im Jugendcafé Freiraum oder telefonisch (0 25 53 / 58 86).