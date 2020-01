Der Mann soll laut Anklage im Juli vergangen Jahres seinen Arbeitgeber bestohlen haben. Als Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurant habe er seinen Schlüssel benutzt, um an in einem Tresor verschlossene 500 Euro zu gelangen, so der Staatsanwalt. Der Grund für den Diebstahl: private Geldprobleme. „Ich habe ein Auto gekauft, das ich nicht bezahlen konnte“, sagte der Angeklagte vor Gericht aus. Gleich zu Beginn der Verhandlung legte er ein Geständnis ab. Er beteuerte, nicht zu wissen, „was ihn da geritten“ habe. Dieses Geständnis wirkte sich strafmildernd aus, jedoch nicht die insgesamt elf Eintragungen im Bundeszentralregister. Der 39-Jährige ist unter anderem wegen Betrugs und Diebstahls vorbestraft. Aktuell ist seine finanzielle Situation stabil. Zudem seien die bisherigen Anklagen mittels eines Strafbefehlsverfahrens abgehandelt worden. „Sie sind also noch nie durch eine Hauptverhandlung nachhaltig beeindruckt worden. Das haben wir nun nachgeholt“, führte ihm der Richter vor Augen.

Er war sich mit dem Staatsanwalt einig, es dieses Mal noch bei einer Geldstrafe bewenden zu lassen. Der Angeklagte muss 120 Tagessätze á 30 Euro zahlen. Der Ochtruper akzeptierte das Urteil und bot sogar an, die pro Tag zu zahlende Summe zu erhöhen. „Das müssen Sie mit der Staatsanwaltschaft aushandeln. Ich hoffe, wir sehen uns hier nicht noch einmal wieder“, schloss der Richter.