Suche nach Verstärkung

„Holz ist ein ganz toller Werkstoff“ beteuert Peter Tonke . Jeder, der damit zu tun habe, sollte dies berücksichtigen, denn es gebe viele verschiedene Bearbeitungsweisen. Die Werkstatt der Gruppe liegt im Keller der Begegnungsstätte Villa Winkel. Dort stapeln sich Werkzeuge, Holz und Geräte zur Verarbeitung in jeder Ecke. Und noch bis vor Kurzem gab es vierzehntägige Workshops für Kinder. Mit der aktuellen Mannschaftsstärke lässt sich dieses Angebot allerdings nicht mehr halten. Denn wenn an den im Werkraum aufgestellten Maschinen gearbeitet wird, müssen die Kinder beaufsichtigt werden. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Manfred Schründer , betont, es gebe für Ehrenamtliche, die die Gruppe unterstützen möchten, keine fachlichen Voraussetzungen. Was zählt, ist das Interesse und der Spaß an der Arbeit mit Kindern. „Wenn sich zwei bis drei Freiwillige melden würden, das würde genügen.“

Bei den Kindern kommen die Workshops sehr gut an. Im letzten Kursus wurden viele kleine Objekte sowie ein großes Gemeinschaftsprojekt gefertigt. Es gibt weiterhin zahlreiche Nachfragen und sogar eine Art Warteliste, um, falls ein weiterer Kursus zustande kommt, den Kindern direkt Bescheid geben zu können. Der Kursus ist für Neun- bis Elfjährige gedacht. Die Mitglieder sind sich einig: „Die Arbeit mit den Kindern macht einen riesen Spaß.“ Auch Bruno Kippelt bestätigt das. „Kinder sind neugierig und wissen viel“, erzählt er. Zudem könnten die Betreuer und Aufsichtspersonen manchmal selbst noch etwas von den Kindern lernen.