Loblied auf die Freundschaft

Schüttorf -

Gilla Cremer, Preisträgerin des Inthega-Sonderpreises 2015, hat nach ihrem Erfolg im Theater der Obergrafschaft mit der Produktion „Die Dinge meiner Eltern“ einen überwältigenden Abend hinterlassen, so die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung. Es war einer der Höhepunkte in der Theatersaison 2017/18. Nun bringt die Ausnahmekünstlerin am 2. Februar (Sonntag) um 19.30 Uhr ein neues Juwel auf die Bühne im Theater der Obergrafschaft: „Freundschaft“ lautet der Titel.