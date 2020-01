Selbstständigkeit will gelernt sein

Es ist kalt und nebelig an diesem Morgen. An der Marienschule ist der Fahrradständer trotzdem gut besetzt. Vor allem die Viertklässler kommen mit dem Drahtesel zur Schule, viele jüngere Kinder gehen zu Fuß. Schulleiterin Christiane Wanschers freut sich darüber, doch sie weiß auch, dass es in anderen Kommunen oftmals anders aussieht. So geschehen in Magdeburg. Dort dürfen Erstklässler an einer Grundschule nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen, weil Elterntaxis die engen Straßen verstopfen.

Was zunächst paradox klingt, ist das Ergebnis einer Entwicklung, die Christiane Wanschers in abgeschwächter Form auch an ihrer Schule erlebt. Verkehrserziehung sei ein wichtiger Teil des Lehrplans geworden. Vielen Kindern werde das richtige Verhalten im Straßenverkehr einfach nicht mehr von den Eltern vermittelt. Wobei sie den Eltern nicht unterstelle, dass sie es nicht wollen. Der Zeitfaktor sei heute unglaublich wichtig geworden. Doch die Schulleiterin hat gelernt, sich über solche Probleme nicht aufzuregen, sondern sie anzunehmen und pragmatische Lösungen zu finden. „Wir schauen, was wir tun können.“

In der Praxis sieht das so aus: Die Marienschule, wie auch die beiden anderen Ochtruper Grundschulen, arbeitet eng mit der Polizei zusammen. Gemeinsam stemmen Lehrkräfte und Polizisten die Verkehrserziehung – fächerübergreifend und schon beginnend in der ersten Klasse. Eines vorweg: Kinder sind in ihrer Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr noch eingeschränkt. So können Fünf- bis Sechsjährige gefährliche Situationen im Straßenverkehr zwar erkennen, allerdings viel zu spät und können dann nicht mehr reagieren. Im Alter zwischen acht und zehn Jahren hat der Nachwuchs die erforderlichen psychomotorischen Fähigkeiten für das Radfahren, ab zehn Jahren kann er rechts und links unterscheiden. Für die Eltern stellt Christiane Wanschers diese ausführliche Zeitleiste genauso wie ein Verkehrssicherheits-ABC zusammen. „Damit können sie überprüfen, was ihr Kind schon kann und was nicht“, weiß Christiane Wanschers, dass diese Hilfestellung immer gut ankommt.

Manche Eltern neigten heute dazu, ihre Kinder in Watte zu packen und ihnen immer weniger zuzutrauen. „In der Schule können wir den Kindern viel beibringen, aber wenn es zu Hause nicht geübt wird, ist das natürlich schwierig.“ Umso schwerer falle den Kindern dann natürlich auch das Radfahren. „Kinder, die nur im Auto sitzen, können das einfach nicht.“

Generell habe die Motorik bei den Grundschülern nachgelassen. Immer mehr Erstklässler werden etwa für den Sportförderunterricht angemeldet. „Es gibt genügend Viertklässler, die noch nicht richtig Fahrrad fahren können“, weiß die Schulleiterin. Nicht umsonst beginnt das Fahrradtraining schon in der dritten Klasse und schließt mit einer Prüfung im echten Verkehr in der vierten Klasse ab. „Im vergangenen Jahr haben übrigens alle bestanden“, freut sich Christiane Wanschers.

Die 45-Jährige spricht sich an ihrer Schule ganz klar gegen Verbote oder Bevormundungen aus. Die Entscheidung, ob ein Kind in der Lage sei, den Schulweg allein mit dem Rad oder auch zu Fuß zu meistern, liege ganz klar bei den Eltern. „Ich verstehe das total“, hat Christiane Wanschers Verständnis für besorgte Eltern, die ihre Kinder vor allem Unheil beschützen wollen. Doch der Nachwuchs müsse zur Selbstständigkeit erzogen werden. „Man muss auch mal Vertrauen in seine Kinder haben. Wenn es gut vorbereitet ist, klappt das auch“, wünscht sie sich mutige Eltern. Das Gefühl, etwas selbstständig geschafft zu haben, sei für Kinder und ihre Entwicklung unbezahlbar. „Ich sehe das ja auch bei meinen Kindern“, kennt die 45-Jährige auch die Perspektive der Eltern.

In der Schule versuchen Christiane Wanschers und ihre Kollegen, ihren Schülern die nötigen Kenntnisse zu vermitteln. Im Sportunterricht gibt es etwa viele Übungen, die den Gleichgewichtssinn schulen, die Kinder machen zudem Experimente und lernen, welche Farben auch im Dunkeln gut zu erkennen sind. Zudem wird die Bedeutung von Verkehrszeichen geübt. Erste Hilfe ist ebenso Thema wie Vorfahrtsregeln oder das Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln. „Es klingt banal, aber diese Dinge müssen heute in der Schule geübt werden“, weiß die Schulleiterin.

Eltern empfiehlt sie, gemeinsam mit ihren Kindern den Schulweg abzugehen und beispielsweise auch auf Gefahrenstellen hinzuweisen. „Es ist morgens einfach immer viel Verkehr und es gibt viele Eindrücke“, kennt Christiane Wanschers die Situation ganz genau. Schwierig sei auch die nun fast abgeschlossene Umbauphase an der Marienschule gewesen, gerade wenn große Lkw direkt vor der Schule rangierten. Wenn dann noch Elterntaxis die ohnehin schon schmal Zufahrtsstraße blockierten, war es sehr unübersichtlich. „Die Kinder können das nicht abschätzen“, appelliert die Och­truperin an die Eltern.

Zum Glück sei die Situation nun deutlich entspannter. Zudem gebe es einige Laufgruppen. Kinder, die in der gleichen Ecke wohnen, treffen sich an einer verabredeten Stelle und laufen dann, begleitet von jeweils einem Elternteil, zusammen zur Schule. „Eine gute Lösung, vor allem für jüngere Kinder“, findet die Schulleiterin. „Wir sind froh um jedes Kind, das läuft oder mit dem Rad kommt.“