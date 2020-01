Ochtrup -

Das war ein Abend der literarischen Umarmungen am Donnerstag in der Bücherei St. Lamberti. Wiewohl der Roman, besser die Kriminalnovelle, die die gebürtige Ochtruperin Christa Johanna Gundt im Stehlampenschein des Foyers erläuterte und in Passagen vorlas, eher Gegenteiliges befürchten ließ.