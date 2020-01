Aus Nachbarn wird ein Liebespaar

Etliche Jahre später bahnte sich dennoch eine Beziehung an. Beim Kirmesfeiern in Ochtrup habe Franz-Josef ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht, berichtet die 72-Jährige schmunzelnd. Aber sie wollte erst mal raus aus Ochtrup in die Großstadt. In Stuttgart und Düsseldorf arbeitete sie einige Jahre als Medizinisch-Technische Assistentin. Die örtliche Trennung tat der Beziehung keinen Abbruch.

Zurück in der Heimatstadt wurde am 25. Januar 1970 geheiratet. Franz-Josef Henrichmann hatte zu der Zeit bereits die Fahrschule seines Vaters übernommen, nachdem er zuvor ein Maschinenbaustudium absolviert hatte. Unzähligen Ochtrupern hat der Goldbräutigam das Autofahren beigebracht.

Nach der Heirat war Elisabeth Henrichmann nicht mehr in ihrem erlernten Beruf tätig. „Ich habe meinem Mann den Rücken frei gehalten und mich fortan um Familie, Haushalt und Büroarbeiten für die Fahrschule gekümmert“, sagt sie. Darüber hinaus war die Och­truperin ehrenamtlich in der Bücherei sowie in den kirchlichen Gremien und im Tennisverein aktiv. Vor einigen Jahren übernahm sie den Vorsitz des örtlichen Frauenbundes und engagiert sich zusätzlich im Kreisvorstand des Vereins.

Franz-Josef Henrichmann war fast 50 Jahre Fahrlehrer mit Leib und Seele. Bis er vor sechs Jahren in den Ruhestand ging. Jetzt hat der 79-Jährige mehr Zeit für seine Hobbys Gartenarbeit, Lesen und seine elektrische Eisenbahn. Und hin und wieder mal einen Vortrag zum Thema „Fahrschule“ halten, das macht er noch immer. Doch auch für gemeinsame Radtouren oder Urlaubsreisen an die Nord- und Ostsee oder in die Berge ist Platz im Leben der Henrichmanns. Demnächst ist eine Reise zur Insel Texel geplant – mit der Familie, die sich um drei Kinder, drei Schwiegerkinder und sechs Enkel vergrößert hat.

Das Geheimnis ihres Eheglücks? Miteinander über alles reden, gemeinsam etwas unternehmen, aber einander auch Spielraum lassen für eigene Interessen. Außerdem gehören ein harmonisches Familienleben und ein guter Freundeskreis dazu. Ihre Goldhochzeit feiern Franz-Josef und Elisabeth Henrichmann am heutigen Samstag mit Familie und Freunden im Landhotel Althoff. Sie beginnen das Fest mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist.